기아, 미 관세로 지난해 영업익 28.3%↓…매출은 역대 최대

▲ 28일 서울 시내 기아자동차 전시장에 다양한 차종이 전시되어 있다.

기아가 지난해 미국 자동차 관세 등의 여파로 영업이익이 28% 넘게 줄었습니다.다만 매출은 2년 연속 100조 원을 넘으며 사상 최대를 나타냈고, 역대 최다 판매량 기록도 세웠습니다.기아는 올해 셀토스 등 볼륨모델 신차 출시와 하이브리드 및 전기차 라인업 강화로 지난해보다 많은 판매량을 달성하겠다는 포부도 밝혔습니다.기아는 28일 지난해 4분기 및 연간 실적 기업설명회를 열고 지난해 연결 기준 매출 114조 1천409억 원, 영업이익 9조 781억 원을 기록했다고 밝혔습니다.이는 전년 대비 매출은 6.2% 증가하고, 영업이익은 28.3% 감소한 수치입니다.영업이익률은 3.8%포인트(p) 낮아진 8.0%로 집계됐습니다.기아는 미국 자동차 관세, 유럽 등 일부 지역 판매 부진으로 영업이익이 줄었지만, 매출은 지난해에 이어 올해에도 100조 원대를 달성하며 역대 가장 많은 매출을 올렸습니다.또 지난해 글로벌 판매량(도매기준)도 313만 5천873대로 창사 이래 가장 많았습니다.지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 28조 877억 원, 1조 8천425억 원으로 집계됐다.전년 동기 대비 매출은 3.5% 증가하고, 영업이익은 32.2% 감소했다.매출은 4분기 기준 역대 최대입니다.기아는 같은 기간 국내 13만 3천97대, 해외 63만 103대 등 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 0.9% 감소한 76만 3천200대를 판매했습니다.기아는 "미 관세 영향과 북미, 유럽 시장 인센티브 등 경쟁 비용이 다소 늘어났지만, 비용 절감 노력과 우호적인 환율 효과로 이를 상쇄했다"면서 "하이브리드 등 글로벌 친환경차 수요의 지속적 증가로 역대 최대 매출을 기록했다"고 설명했습니다.4분기 영업이익의 경우 미국 관세율이 지난해 11월 1일부터 15%로 조정됐지만 미국 법인 재고가 기존 관세 영향을 받아 두 달여간 25%의 관세율이 적용됐다고 기아는 덧붙였습니다.기아는 지난해 하이브리드와 전기차 등 친환경차 부문에서는 크게 선전한 것으로 나타났습니다.지난해 기아의 글로벌 친환경차 판매는 74만 9천대로 전년 대비 17.4% 증가했습니다.세부별로 살펴보면 ▲ 하이브리드차(HEV) 45만 4천대(23.7%↑) ▲ 플러그인 하이브리드(PHEV) 5만 7천대(19.4%) ▲ 전기차(EV) 23만 8천대(18.9↑) 등입니다.친환경차 비중은 전년 대비 2.8%포인트 증가한 24.2%로 집계됐습니다.기아는 올해 실적 가이던스로 ▲ 판매 335만 대 ▲ 매출 122조 3천억 원 ▲ 영업이익 10조 2천억 원 ▲ 영업이익률 8.3%를 제시했다.판매와 매출 목표는 지난해 실적보다 각각 6.8%, 7.2% 증가한 것입니다.외부 환경 변화에도 제품 믹스·평균판매가격(ASP) 개선에 따른 경쟁력을 앞세워 수익성을 제고하겠다는 취지입니다.이를 위해 미국에서는 텔루라이드와 셀토스 신차와 더불어 하이브리드 모델을 신규로 출시할 계획이라고 기아는 전했습니다.유럽에서는 연초 EV2 신차 출시를 통해 EV3, EV4, EV5로 이어지는 대중화 전기차 풀라인업을 완성할 계획입니다.인도에서는 신형 셀토스 등 출시로 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV)로 시장 지배력을 강화할 계획입니다.한편, 기아는 관세에 따른 수익성 하락에도 회사의 성장을 지원한 주주 및 투자자를 위해 적극적인 보상정책을 실시한다고 밝혔습니다.올해 주주 배당금은 연간 기준 주당 6천800원으로 책정됐습니다.2024년(6천500원)과 비교하면 300원 증가한 수치입니다.기아는 밸류업 정책 시행 원년인 지난해 총주주환원율(TSR)이 35%를 기록하며 전년 33.4% 대비 1.6%포인트 증가했다고 전했습니다.기아 관계자는 "앞으로도 경영 성과뿐 아니라 주주에 대한 이익 환원을 동시에 추구하는 동반 성장 기조를 지속해 강화할 계획"이라며 "이를 위해 올해 4월 'CEO 인베스터 데이'를 열 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)