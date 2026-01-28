쿠팡 대규모 개인정보 유출에…작년 12월 '탈팡 소비자 상담 급증'

▲ 쿠팡

지난해 12월 쿠팡의 대규모 개인정보 유출과 OTT(동영상 스트리밍) 계정 공유 중개 플랫폼 중단 등으로 인해 온라인 구독 서비스와 관련한 소비자 피해 상담이 급증했습니다.한국소비자원과 한국소비자단체협의회는 지난해 12월 1372소비자상담센터를 통해 접수된 소비자상담 사례를 분석한 결과 '인터넷정보이용서비스' 관련 상담이 전달 대비 가장 큰 폭으로 늘었다고 28일 밝혔습니다.전체 소비자상담 건수는 5만 8천8건으로 지난해 11월보다 12.4% 늘었습니다.이 중 인터넷정보이용서비스 관련 상담은 83.3%나 급증했습니다.소비자원은 "온라인 구독서비스와 관련해 개인정보 유출과 계정공유 중개 서비스 이용 중단으로 인한 해지·환급 상담이 증가한 데 따른 것으로 분석된다"고 밝혔습니다.지난해 11월 말 쿠팡에서 대규모 개인정보가 유출된 사실이 알려지면서 쿠팡 와우 멤버십 해지에 대한 상담이 증가한 것으로 풀이됩니다.또 OTT 구독 서비스를 저렴하게 이용하기 위해 이용하는 OTT 계정 공유 중개 플랫폼에서 연락 두절, 환급 지연 등 피해사례도 다수 발생한 것으로 알려졌습니다.이외에 겨울철 소비가 늘어나는 의류인 '코트'(52.8%), '점퍼·재킷류'(40.4%)에 대한 소비자 상담과 게임계정 이용 제한 및 아이템 구입 후 대금 환급과 관련한 '인터넷게임서비스'(45.6%) 관련 상담도 증가했습니다.작년 12월에 가장 많이 접수된 품목은 '항송여객운송서비스'(1천360건)로, 4개월 연속 다발 품목 1위를 기록했습니다.연말 여행 수요가 늘어나면서 항공권 취소 수수료 등과 관련한 소비자 상담이 증가한 영향으로 분석됩니다.또 의류·섬유(1천351건), 헬스장(1천193건), 점퍼·재킷류(1천108건), 휴대전화·스마트폰(980건) 등의 순이었습니다.소비자피해가 발생한 경우 거래내역·증빙서류 등을 갖추어 1372소비자상담센터(국번 없이 1372·발신자부담) 또는 소비자24를 통해 상담을 신청하면 도움을 받을 수 있습니다.