[자막뉴스] "갈 땐 가더라도…" 배우 박성웅, '임성근 위증' 증인 채택

순직 해병 특별검사팀이 임성근 전 해병대 1사단장 위증 혐의 재판에 배우 박성웅 씨를 증인으로 불러 입장을 듣기로 했습니다.



박성웅은 임 전 사단장과 이종호 전 블랙펄인베스트의 친분을 뒷받침하는 핵심 진술을 제공한 인물입니다.



특검팀은 오늘(28일) 서울중앙지법에서 임 전 사단장의 국회증언감정법상 위증 혐의 사건의 두 번째 공판준비기일에서 박성웅을 증인으로 신청한다고 밝혔습니다.



재판부는 이를 받아들여 박성웅을 증인으로 채택했습니다.



박성웅은 지난해 9월 특검팀에서 참고인 신분으로 조사받으며 '2022년 서울 강남의 한 주점에서 이 전 대표, 임 전 사단장 등과 식사했다'는 취지로 진술했습니다.



김건희의 핵심 측근 이 전 대표는 채해병 순직 책임론이 불거진 임 전 사단장이 구명 로비를 하기 위해 접촉했다는 의혹이 제기된 인물입니다.



임 전 사단장과 이 전 대표는 서로 일면식도 없다는 입장을 지켜왔는데, 박성웅은 두 사람이 채상병 순직 사건 이전부터 친분을 이어왔다는 취지로 진술한 겁니다.



하지만 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법사위 국정감사에 출석해 '이 전 대표를 만난 적 없는데, 어떻게 박성웅 배우와 만날 수 있겠나'라고 증언한 바 있습니다.



특검팀은 해당 증언이 허위라고 보고 지난해 11월 임 전 사단장을 위증 혐의로 재판에 넘겼습니다.



재판부는 박성웅에 대한 신문을 다음 달 25일 오전 10시에 진행하겠다는 방침입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)