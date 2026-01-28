"재외동포청 사수"…유정복 인천시장, ' 민·관·정 비상대책협의체 구성 제안

▲ 유정복 인천시장

유정복 인천시장이 재외동포청을 비롯한 인천 소재 공공기관들의 타 지역 이전 움직임을 막기 위한 '인천 지역 민·관·정 범시민 비상대책협의체' 구성을 제안했습니다.유 시장은 오늘(28일) 인천시청에서 기자회견을 열고 "재외동포청은 인천국제공항과의 접근성과 대한민국 이민사의 상징성, 인천 시민의 열망을 담아 정부가 인천을 최적지로 선정했다"며 "출범 한 지 3년도 안 돼 이를 뒤집으려는 것은 명백한 국민 기만행위"라고 비판했습니다.그러면서 "인천은 수도권 역차별로 인해 인천 소재 공공기관 비율이 전국 최하위인 2.3%에 불과하다"며 "그런데도 다른 지자체들이 한국환경공단이나 항공안전기술원, 극지연구소 등 인천에 있는 정부 산하 공공기관을 유치하기 위해 경쟁을 벌이고 있다"고 지적했습니다.유 시장은 "해양수산부가 부산으로 갈 때 부산의 여야 정치권이 하나로 뭉친 것처럼 재외동포청을 사수하고 인천의 권익을 지키기 위한 범시민 민·관·정 비상대책협의체를 구성하자"고 제안했습니다.재외동포청은 재외동포 관련 정책과 사업을 총괄하는 외교부 소속 기관으로, 인천 송도국제도시의 현 청사를 서울로 옮기는 방안을 검토해 지역 사회 반발을 사고 있습니다.재외동포청은 지난 15일 청사를 방문한 더불어민주당 인천시당 국회의원과 지역위원장들과 당정협의를 갖고 유치 당시 인천시의 지원 약속 이행 등을 전제로 청사 이전 검토를 잠정 보류키로 했습니다.(사진=연합뉴스)