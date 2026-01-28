'명태균 의혹' 오세훈 3월 4일 첫 공판…'공익제보자' 강혜경 증인 신문

▲ '명태균 여론조사 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오세훈 서울시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소한 지난 1일 오 서울 시장이 사랑의온도탑 점등식에 참석해 있다.

'명태균 여론조사 의혹'으로 기소된 오세훈 서울시장의 정식 재판이 오는 3월 4일 열립니다.서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 오늘(28일) 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판준비기일을 열고 3월 4일을 첫 공판기일로 지정했습니다.당일 민중기 특별검사팀과 피고인 측의 모두진술에 이어 명태균 관련 의혹의 최초 제보자로 알려진 강혜경 씨에 대한 증인 신문이 이뤄집니다.이후 2주 간격으로 공판일이 잡혔습니다.다음 기일인 3월 18일에는 '정치브로커' 명태균씨에 대한 증인 신문이 계획돼 있습니다.오늘 오 시장 측 변호인은 지난해 12월 23일 첫 공판준비기일 때와 마찬가지로 6월 지방선거를 고려해 재판 일정을 잡아달라고 요청했습니다.변호인은 "특검 사건의 재판이 생중계되는 경우가 있는데, 관련 '쇼츠 영상' 등으로 선거운동에 영향을 끼칠 우려가 있다"며 생중계를 불허해달라고 요청하기도 했습니다.재판부는 특검법상 재판 기간이 기소 후 6개월로 정해져 있다고 짚으면서도 "재판이 정치에 주는 영향은 차단하도록 신경 쓸 것"이라고 말했습니다.오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 총 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자 김 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난달 1일 기소됐습니다.명 씨는 보궐선거 전에 오 시장과 7차례 만났으며 오 시장이 선거 때 "살려달라", "나경원을 이기는 조사가 필요하다"고 말했다고 주장해왔습니다.이에 대해 오 시장 측은 명 씨를 접촉한 후 신뢰할 수 없다고 보고 관계를 끊어냈으며 명 씨 주장은 허위라고 반박해왔습니다.(사진=연합뉴스)