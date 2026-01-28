뉴스
아이브 장원영, '포에버 체리' 상표권 출원…소속사 "개인사업 아냐" 해명

작성 2026.01.28 15:02 조회수
그룹 아이브 멤버 장원영 측이 개인 사업 의혹에 대해 해명했다.

28일 아이브 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "장원영 관련으로 최근 언급되고 있는 '포에버 체리(FOREVER CHERRY)'는 브랜드 협업 프로젝트로 장원영의 개인 사업이 아니다"라고 밝혔다.

특허정보 검색서비스 키프리스에 따르면, 지난 11일 장원영은 'FOREVER:CHERRY', '포에버:체리'와 체리 모양 로고에 대해 상표권을 출원했다. 지정 상품에는 가발 고정용 접착제, 가정용 탈지제, 공기용 방향제, 물티슈, 식품용 향미료(정유), 에센셜 오일, 의료용을 제외한 마사지 젤, 향, 화장품, 도자기제 장식품, 비눗갑, 빗 및 스펀지 등 30개 항목이 등록됐다. 이를 두고 일각에서는 장원영이 '포에버 체리'라는 개인 브랜드 사업을 시작하는 것이 아니냐는 추측이 등장했다.
장원영의 상표권 등록에 대해 소속사는 "해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영되어 있다. 따라서 프로젝트 종료 후 발생할 수 있는 제3자의 무분별한 상업적 도용 및 브랜드 남용을 방지하고자, 장원영 본인 명의로 출원을 진행하는 방향으로 브랜드 측과 합의했다. 출원 영역이 광범위한 이유 또한, 각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환이다"라고 설명했다.

이어 "이는 아티스트의 권익을 최우선으로 고려하여 고유의 가치를 온전히 보존하기 위한 조치"라고 덧붙였다.

강선애 기자

