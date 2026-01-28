안규백 장관 내일 방일…고이즈미 방위상과 모레 회담

▲ 안규백 국방부 장관이 지난해 11월 1일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 한일 국방장관 회담에서 고이즈미 신지로 일본 방위상과 기념 촬영을 하고 있다.

안규백 국방부 장관은 내일(29일)부터 이달 31일까지 일본을 방문해 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담합니다.오늘 국방부에 따르면 안 장관은 모레 일본 가나가와현 요코스카시 소재 해상자위대 총감부에서 고이즈미 방위상과 만나 역내 안보정세와 양국 국방 교류 협력 등에 관해 논의합니다.요코스카시는 고이즈미 방위상의 고향이자 지역구입니다.국방부는 안 장관의 이번 방일에 대해 "작년 9월 한국에서 개최된 한일 국방장관 회담에서 양국 국방장관의 상호 방문 등 인적 교류를 활성화하기로 한 것에 따른 것"이라고 설명했습니다.안 장관은 방일 기간 요코스카시에 있는 미 해군 7함대사령부와 일본 방위대학교 등도 방문합니다.안 장관과 고이즈미 방위상은 작년 11월 초순 말레이시아에서 열린 아세안 확대 국방장관 회의 참석을 계기로 양자 회담을 한 바 있습니다.한국 국방부 장관의 일본 방문은 2024년 7월 당시 신원식 장관이 도쿄에서 열린 한일 국방장관 회담에 참석한 이후 1년 6개월 만입니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)