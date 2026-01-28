지하철 8호선 판교 연장되나…성남시 재추진 본격 착수

<앵커>



지하철 8호선 판교 연장 사업이 본격적으로 재추진되고 있습니다. 사업의 경제성이 확보되면서, 다시 추진 동력을 얻고 있습니다.



유영수 기자가 보도합니다.



<기자>



지하철 8호선의 남쪽 종점인 모란역입니다.



노선의 단절에서 오는 불편함 때문에 적지 않은 이용객들이 지하철 연장, 특히 판교역까지 이어지기를 바라고 있습니다.



[정순아/경기도 성남시 성남동 : 아우, 날씨 춥고 비가 오는 날은요. 판교 한 번 가려면 되게 불편해요, 정말. 모란에서 버스를 타고 이용해야 되잖아요, 우리 같은 나이는.]



성남시는 지난 2018년부터 모란역에서 판교역까지 약 3.8km 구간을 잇는 연장 사업을 추진했습니다.



그러나 지난 2023년 조사 과정에서 사업의 경제성이 낮다는 분석이 나오자, 절차를 중단하고 사업성 보완 작업을 해왔습니다.



최근 사전타당성 조사를 다시 실시했고 비용 대비 편익, 즉 경제성을 확보했습니다.



[신동호 팀장/경기도 성남시 도시철도팀 : 백현 마이스 개발 사업과 분당 재건축 정비 사업 계획을 반영한 결과, 종전에 1일 3만 4천 명에서 4만 4천 명 정도로 1일 이용객이 증가되는 것으로 (나타났습니다.)]



시는 이번 용역 결과를 바탕으로 올해 기획재정부 예비타당성조사 대상 사업에 선청을 마쳤습니다.



[신상진/성남시장 : (예비타당성조사가) 통과되면, 기본 설계와 또 실설계를 하게 돼서 착공까지 무난히 될 수 있도록 우리가 최선을 다할 계획입니다.]



성남시는 판교권 교통 혼잡 완화를 위해 지하철 8호선 판교 연장 사업 이외에도 판교 오포 철도 사업, 트램 사업 등을 추진하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성)