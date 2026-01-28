김건희 사법부 첫 판단 운명의 날…1심 선고 생중계한다

<앵커>



도이치모터스 주가 조작과 통일교 금품 수수 등 혐의로 기소된 김건희 여사에 대한 1심 선고가 오늘(28일) 오후 2시 10분부터 열립니다. 현장에 나가있는 취재기자 연결합니다.



장훈경 기자, 오늘 선고는 김 여사와 관련한 사법부의 첫 판단인 거죠?



<기자>



네, 잠시 뒤인 오후 2시 10분부터 서울중앙지법 311호 중법정에서 김건희 여사에 대한 1심 선고공판이 열립니다.



김 여사와 관련한 3개 재판 가운데 가장 먼저 나오는 법원 판단입니다.



지난해 8월 구속기소 이후 5개월 만입니다.



김 여사의 혐의는 3가지입니다.



먼저 2010년부터 2년여 동안 도이치모터스 주가 조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 얻은 혐의를 받습니다.



또, 20대 대선을 앞두고 윤석열 전 대통령과 함께 정치브로커 명태균 씨로부터 2억 7천만 원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받고, 건진법사 전성배 씨와 공모해 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁을 받고 8천만 원 상당의 고가 명품을 받은 혐의도 적용됐습니다.



특검은 "김 여사가 반성하지 않고 허위, 거짓 진술을 반복했다"며 징역 15년과 벌금 20억 원, 추징금 9억여 원을 구형했습니다.



오늘 실형이 나오면 전직 대통령 부부가 동시에 실형을 선고받는 첫 번째 사례가 됩니다.



<앵커>



오늘 재판도 생중계되죠?



<기자>



네, 재판부는 어제 윤 전 대통령, 한덕수 전 총리 선고 때와 마찬가지로 오늘 김 여사 공판 중계를 허가했습니다.



내란 특검과 달리 김건희 특검 공판 내용은 영상 촬영이 안 됐는데, 재판부가 국민의 알 권리를 고려해 생중계를 결정한 걸로 보입니다.



오후 1시 55분에 시작되는 SBS 뉴스브리핑을 통해 김 여사 1심 선고 전체를 실시간으로 시청할 수 있습니다.



김 여사는 지난 결심공판에서 "국민께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다"면서도 "억울한 점이 많아 다툴 여지가 있는 것 같다"고 강변했는데 재판부가 어떻게 판단할지 주목됩니다.



김 여사 사건 재판부는 오후 3시와 4시에 통일교 청탁 의혹을 받는 윤영호 전 세계본부장, 권성동 국민의힘 의원에 대한 1심 선고도 차례로 진행합니다.



다만, 이들 두 사람의 선고공판은 중계가 이뤄지지 않습니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상편집 : 김윤성)