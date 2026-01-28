[자막뉴스] 뱃속 태아 지키려 '수많은 상처'…일본 뒤집은 '스토킹 살해'

임신한 전 여자친구를 스토킹 살해한 20대 일본 남성이 붙잡혀 현지 사회가 발칵 뒤집혔습니다.



이 남성은 숨진 여성의 집주소를 알아내기 위해 인형에 위치추적장치까지 설치하는 등 치밀함을 보였습니다.



최근 일본 언론은 지난 21일 임신한 전 여자친구 A 씨(31)를 살해한 혐의로 회사원 다쿠미 오우치(28)가 경찰에 체포됐다고 밝혔습니다.



현지 경찰에 따르면 오우치는 지난해 12월 31일 이바라키현 미토시에 위치한 A 씨의 집에 찾아가 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있습니다.



피를 흘리며 현관 근처에 쓰러져 있는 A 씨를 퇴근 후 귀가한 남편이 발견했습니다.



남편은 경찰에 즉시 신고했고, A 씨는 인근 병원으로 급히 이송됐으나 외상성쇼크로 결국 사망했습니다.



임신 중이었던 A 씨의 양팔에는 뱃속 아이를 지키려 필사적으로 배를 보호한 것으로 보이는 방어흔이 많이 남아있어, 피해 당시 필사적으로 저항했던 것으로 보입니다.



현장에는 지갑 등 귀중품이 그대로 남아있었고, 집안을 뒤진 흔적도 없어 현지 경찰은 원한에 의한 범행이라고 판단해 수사를 이어오다 오우치를 용의자로 특정했습니다.



경찰 조사 결과, 오우치와 A 씨는 2024년 사귀다 헤어진 관계였는데, 오우치는 결별 후에도 전화, SNS 등으로 1년 넘게 A 씨에게 연락을 하는 등 집착하는 모습을 보인 거로 드러났습니다.



A 씨가 연락처를 차단하자 오우치는 지난해 A 씨의 지인들에게 집주소를 묻는 등 스토킹을 멈추지 않았고, 집 주소를 알아내는 데 실패하자 인형까지 동원했습니다.



평소 A 씨가 좋아하는 캐릭터 인형을 행사 당첨품이라고 속여 A 씨 본가에 배송한 것입니다.



해당 인형이 평소 A 씨가 수집하는 캐릭터인 것을 알고 있었던 오우치는 인형에 위치추적장치를 몰래 설치해 스마트폰에 연동시켰고, A 씨가 집으로 인형을 가져가자 주소를 파악해 범행을 저지른 거로 조사됐습니다.



직장동료에 따르면 오우치는 체포되기 직전까지도 아무 일 없었다는 듯 평범하게 업무를 본 것으로 전해졌습니다.



앞서 A 씨는 사건 발생 나흘 전인 지난해 12월 27일, 경찰에 오우치의 스토킹 피해와 관련해 상담을 문의한 사실도 뒤늦게 확인됐습니다.



사전에 범행을 막을 수 있었던 거 아니냐는 지적이 나오는 가운데, 현지 경찰은 "당시에는 긴급한 위험 상황으로 인식하지 못했다"며 "대응이 미흡했다는 지적에는 동의하지 않는다"고 해명했습니다.



오우치는 경찰 조사 과정에서 "사건에 대해 아는 바가 없다"며 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.



(구성 : 김성화, 영상편집 : 최강산, 화면 출처 : 日テレNEWS, 제작 : 디지털뉴스부)