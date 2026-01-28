조현 "트럼프 메시지, 쿠팡·온플법과는 관계없다고 결론"

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 도널드 트럼프 대통령이 한국 상대로 관세를 올리겠다고 밝힌 것이 쿠팡 사태나 온라인플랫폼법안과 무관한 것으로 본다고 밝혔습니다.조 장관은 오늘(28일) 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 "메시지가 나온 뒤 저희가 (미국) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온플법과는 직접적인 관계가 없는 것으로 그렇게 결론을 내리고 있다"고 말했습니다.그는 "구체적이고 합리적으로 추정되는 어떤 특별한 이유를 특정키가 어렵다"며 "그런 이유에서 트럼프 대통령도 추가 메시지를 낸 것이 아닌가 생각한다"라고도 말했습니다.조 장관은 "금방 불과 며칠 되지 않아서 새로운 메시지가 나오고 이런 것이 미국 정부의 성격을 잘 나타내고 있는 것"이라며 "불행히도 그런 변모된, 변화된 미국 정부를 보면서 잘 대응해 나가야 되겠다는 생각을 하게 됐다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한국 국회가 한미 간의 무역 합의 이행에 필요한 법적 절차를 진행하지 않았다고 주장하며 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 밝혔습니다.이어 이날은 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라고 말해 한국과 대화를 통해 관세 인상을 철회할 여지를 남겼습니다.한편 조 장관은 한중 관계와 관련해선 "서해 구조물이 벌써 하나 움직이기 시작했고, 한한령도 앞으로 얼음 녹듯이 점차 녹아갈 것"이라고 말했습니다.중국은 전날 서해 한중 잠정조치수역(PMZ)에 무단으로 설치했던 3개의 구조물 중 관리 시설을 PMZ 밖으로 이동하기로 했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)