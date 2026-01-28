민주당 "시도당 공관위서 현역 의원 최대한 배제…투명 공천"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 지난 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 시도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)에 현역 의원의 참여를 최대한 배제키로 했습니다.국민의힘이 민주당의 2020년 지방선거 공천헌금 의혹에 대한 특검을 요구하는 가운데 공천 과정에서 현역 의원의 영향력을 차단하고자 제도 개선에 나선 것입니다.민주당은 28일 비공개 최고위를 열고 시도당 공관위에 현역 의원 및 지역위원장의 참여를 최대한 배제하고 외부 인사 중심으로 공관위를 구성키로 했습니다.다만 경기도당과 같이 지역위의 숫자가 많은 지역은 일부 현역 의원을 공관위에 포함하기로 했습니다.박수현 수석대변인은 브리핑에서 "과거에는 시도당 공관위에 현역 의원을 포함한 지역위원장이 절반 이상이고, 나머지 외부 인사는 형식적인 수준에서 구성됐다"며 "민주당이 최근 국민께 걱정을 끼쳐드린 사안도 있지만, 이와 별개로 투명하고 공정하며 객관적인 공천을 위한 제도 개선"이라고 설명했습니다.민주당을 탈당한 강선우 의원은 2020년 지방선거 때 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수수했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사 중입니다.김 시의원은 당시 공천 부적격 사유인 다주택자에 해당했으나 단독 공천을 받았습니다.최고위는 이날 '공직선거후보자 추천 운영 규칙'도 의결해 공관위 관련 회의 심사 자료 등을 4년간 보존하도록 했습니다.이는 2024년 총선을 앞두고 민주당 공관위 간사였던 김병기 의원(현재 무소속)에 대한 공천헌금 수수 의혹 관련 제보 및 투서가 접수됐지만, 선거가 끝난 뒤 당의 공식 기록으로 남아있지 않은 점을 개선하기 위한 조치입니다.(사진=연합뉴스)