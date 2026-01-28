청와대 "중국 서해 구조물 이동, 의미 있는 진전으로 환영"

▲ 중국 서해 구조물

청와대는 중국이 '서해 구조물' 일부를 잠정조치수역 밖으로 이동시키고 있는 것에 대해 환영의 뜻을 표했습니다.청와대는 오늘(28일), "우리 정부는 잠정조치수역(PMZ) 내 일방적인 구조물 설치를 반대한다는 입장 아래 중국과 협의를 이어 왔다"며, "그간 해당 관리 플랫폼이 여러 우려의 중심이 돼 온 만큼 이번 조치를 의미 있는 진전으로 환영한다"고 밝혔습니다.그러면서 "정부는 서해에서 우리의 해양 권익을 적극 수호하는 가운데 서해를 '평화롭고 공영하는 바다'로 만들어 나가기 위한 노력을 계속해 나가겠다"고 덧붙였습니다.그간 논란이 된 중국의 서해 구조물 3개 중 이번에 철수하는 고정식 관리플랫폼은 특히 군사 시설로의 전용이 가능하다는 우려가 제기됐던 곳입니다.지난해 경주 APEC 시기 열린 한중정상회담과 지난 5일 열린 베이징에서의 정상회담에서도 서해 구조물은 의제에 올랐습니다.이재명 대통령은 지난 7일 중국 상하이(上海) 현지 기자간담회에서 서해 구조물 문제와 관련해 중국 측이 관리 시설은 철수하기로 했다고 밝힌 바 있습니다.궈자쿤(郭嘉昆) 중국 외교부 대변인은 어제(27일) 브리핑에서 "기업이 자체적인 경영·발전 필요에 따라 자율적으로 조정한 배치"라고 밝혔습니다.그간 중국이 서해 구조물 설치에 대해 정부가 개입하지 않은 중국 기업의 활동이란 입장을 펴왔던 만큼, 외교적 해석을 경계하려는 의도란 해석이 나옵니다.(사진=이병진 의원실 제공, 연합뉴스)