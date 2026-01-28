'청춘 연기의 정석' 서지훈, 2월 3일 현역 입대…"성실히 군복무 마치겠다"

배우 서지훈이 넷플릭스 시리즈 '지금 우리 학교는 2' 촬영을 모두 마친 뒤 오는 2월 3일 육군 제35보병사단으로 현역 입대한다.



서지훈은 입대 당일 별도의 공식 행사 없이 조용히 입소할 예정이며, 훈련소에서 기초 군사 훈련을 받은 후 국방의 의무를 성실히 수행할 계획이다. '지금 우리 학교는2'는 약 2년 후 공개를 목표로 하고 있어, 군 복무 이후에도 대중과 만날 예정이다.



서지훈은 드라마 '시그널'을 통해 강렬한 인상을 남기며 데뷔한 이후, '학교 2017', BTS 드라마 '비긴즈 유스', '마이 유스' 등에서 주인공으로 출연하며 꾸준한 작품 활동을 이어왔다. 다양한 장르와 캐릭터를 소화하며 수많은 팬들과 대중에게 자신의 존재감을 확실히 각인시켜 왔다는 평가를 받고 있다.



그간 다양한 작품에서 훈훈한 비주얼과 깊이 있는 연기 스펙트럼을 증명하며 큰 사랑을 받아온 서지훈은 이제 한 명의 대한민국 남성으로서 국방의 의무를 다하기 위해 군 입대를 결정하게 됐다.



서지훈은 소속사 매니지먼트 구를 통해 "촬영을 잘 마무리하고 입대하게 되어 마음이 한결 편하다. 대한민국 국민으로서의 의무를 성실히 다하고, 더 단단해진 모습으로 돌아오겠다"고 소감을 전했다.



매니지먼트 구는 "서지훈 배우가 군 복무 기간 동안 안전하고 건강하게 복무를 마치길 바라며, 변함없는 응원과 따뜻한 격려를 부탁드린다"고 전했다.



한편 서지훈은 군 복무를 마친 후 배우로서 본격적인 활동을 재개할 예정이다.







