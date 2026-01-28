트럼프 지지율 무당층서도 추락…집권 1·2기 통틀어 최저

▲ 트럼프 반대 시위

도널드 트럼프 대통령에 대한 미국 무당층 유권자의 평가가 집권 1·2기를 통틀어 최저수준으로 나타났습니다.미국 인터넷 매체 더힐에 따르면 이코노미스트와 유거브의 여론조사 결과 무당층 유권자 가운데 트럼프 대통령의 직무수행을 지지한다는 응답은 27%에 그쳤습니다.반면 트럼프 대통령의 직무수행에 반대한다는 응답은 67%나 됐습니다.이와 관련 더힐은 직무수행 지지 비율과 반대 비율의 차이가 지난주엔 31%포인트였지만, 이번 조사에선 40%포인트까지 벌어졌다고 전했습니다.최근 미네소타주에서 연방 이민단속 요원의 총격으로 미국인 2명이 사망한 사건도 여론조사 결과에 영향을 미친 것으로 보입니다.다만 조사기관 유거브는 "이번 하락이 무당층 지지율의 장기적 하락을 반영하는 것인지, 주간 조사에 따른 변동인지는 아직 단정하기 이르다"고 밝혔습니다.공화당 지지층에선 트럼프 대통령에 대한 지지 비율은 85%, 반대 비율은 13%였습니다.민주당 지지층에선 6%가 지지했고, 92%가 반대했습니다.이번 여론 조사는 지난 23일부터 나흘간 1천684명을 대상으로 실시됐습니다.