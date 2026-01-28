[자막뉴스] "설탕도 담배처럼 세금 어떠냐?" 이 대통령, SNS로 '설탕세' 군불

이재명 대통령이 설탕에도 담배처럼 부담금을 부과하자는 정책을 제안했습니다.



이 대통령은 오늘(28일) SNS에 글을 올려 한 인터넷 기사를 공유하면서 "담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역 및 공공의료 강화에 재투자"라고 적었습니다.



그러면서 "여러분 의견은 어떠신가요?"라며 국민의 의견을 물었습니다.



이 대통령이 함께 공유한 기사는 '국민 80%가 설탕세 도입에 찬성한다'는 내용입니다.



이 대통령은 국민건강증진법에 따라 담배에 부과하는 국민건강증진기금과 같은 모델을 언급한 것으로 보입니다.



현재 징수된 국민건강증진기금은 금연 교육을 비롯한 각종 국민건강관리사업에 사용됩니다.



설탕에도 유사한 부담금을 부과해 가격 상승을 통한 사용 억제를 유도하고 이를 공공의료 강화 재원으로 사용하겠다는 취지로, 설탕세에 대한 구체적인 설명은 없었지만 감미료 등 당류가 들어간 식품, 청량음료 등에도 세금이 부과될 수 있습니다.



세계보건기구는 지난 2016년 회원국에 설탕세 도입을 권고했는데, 전 세계 120여 개국이 권고를 따라 설탕세를 도입했습니다.



이 대통령이 '설탕세' 도입 가능성을 언급하자, 국내 주식시장에선 설탕을 대신하는 '대체당' 관련주들이 상승하며 들썩이기도 했습니다.



