오토바이 배달 중 쓰러진 50대…5명 살리고 떠났다

평소 가족들에게 뇌사 상태에 빠질 경우 장기를 기증하고 싶다는 뜻을 밝혀온 50대 남성이 삶의 끝자락에서 5명에게 새 생명을 나누고 떠났습니다.



한국장기조직기증원은 지난 7일 인하대학교병원에서 한기문(55) 씨가 뇌사 상태에서 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증해 5명을 살렸다고 오늘(28일) 전했습니다.



한 씨는 이달 5일 오토바이 배달 중 어지럼증을 느껴 119에 신고한 뒤 병원으로 긴급 이송됐습니다.



하지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.



유가족에 따르면 한 씨는 평소 대화를 통해 연명치료를 원하지 않으며, 뇌사가 될 경우 장기기증으로 다른 생명을 살리고 싶다는 뜻을 가족들에게 밝혀왔습니다.



가족들은 이러한 뜻을 존중해 다른 이들에게 희망을 전하고 싶다는 마음으로 장기기증에 동의했습니다.



한 씨의 동생은 형과의 마지막 인사에서 이렇게 말했습니다.



"이렇게 이별하게 되니 후회만 남는 것 같다. 이제는 형 몫까지 내가 잘할게. 하늘나라에서 잘 지내."



