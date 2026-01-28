뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오토바이 배달 중 쓰러진 50대…5명 살리고 떠났다

SBS 뉴스
작성 2026.01.28 11:06 수정 2026.01.28 11:19 조회수
장기기증 뜻 지키고 떠난 한기문 씨
평소 가족들에게 뇌사 상태에 빠질 경우 장기를 기증하고 싶다는 뜻을 밝혀온 50대 남성이 삶의 끝자락에서 5명에게 새 생명을 나누고 떠났습니다.

한국장기조직기증원은 지난 7일 인하대학교병원에서 한기문(55) 씨가 뇌사 상태에서 심장과 폐, 간, 양쪽 신장을 기증해 5명을 살렸다고 오늘(28일) 전했습니다.

한 씨는 이달 5일 오토바이 배달 중 어지럼증을 느껴 119에 신고한 뒤 병원으로 긴급 이송됐습니다.

하지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.

유가족에 따르면 한 씨는 평소 대화를 통해 연명치료를 원하지 않으며, 뇌사가 될 경우 장기기증으로 다른 생명을 살리고 싶다는 뜻을 가족들에게 밝혀왔습니다.

가족들은 이러한 뜻을 존중해 다른 이들에게 희망을 전하고 싶다는 마음으로 장기기증에 동의했습니다.

한 씨의 동생은 형과의 마지막 인사에서 이렇게 말했습니다.

"이렇게 이별하게 되니 후회만 남는 것 같다. 이제는 형 몫까지 내가 잘할게. 하늘나라에서 잘 지내."

(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스, 한국장기조직기증원 제공)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지