이 대통령, 오늘 외국인투자기업 간담회…"지방 투자 확대 정책 건의"

▲ 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 외국인투자기업들을 만나 비수도권 지역에 대한 적극적 투자와 청년 고용 확대 요청에 나섭니다.강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 오늘(28일), 청와대에서 '세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장'을 부제로 외국인투자기업 간담회를 연다고 밝혔습니다.강 대변인은 간담회 취지와 형식에 대해 "외국인투자기업 현장의 목소리를 청취하고, 청년에게 더 많은 기회와 지역에는 더 큰 투자를 요청하기 위해 마련됐다"며 "지방투자와 청년 고용 확대를 위한 정책 건의를 중심으로 자유롭게 토론할 예정"이라고 설명했습니다.간담회에는 주한미국상공회의소를 비롯한 7개 주한 외국상의와 31개 외국인투자기업 대표가 참석합니다.우리 정부에서는 재정경제부·과학기술정보통신부·기후환경에너지부·고용노동부 장관과 청와대 정책실장 등이 배석합니다.여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 외국인투자기업을 위한 맞춤형 지원 패키지와 인센티브 강화, 청년 인재 육성 방안 등을 발표하고 김우규 머크 코리아 대표가 외국인투자기업의 지방 투자 사례를 발제할 예정입니다.외국인투자기업은 외국인투자 촉진법에 따라 외국인 투자자가 일정 비율 이상 출자한 기업을 의미합니다.(사진=연합뉴스)