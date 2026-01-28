현대건설 참여 미국 태양광 개발 프로젝트 '루시' 본공사 착수

▲ 현대건설, 미 태양광 개발 프로젝트 루시 착공식 개최

현대건설이 참여하는 미국 텍사스 대규모 태양광 개발 프로젝트가 금융 조달과 사전 공정을 마치고 본공사에 착수했습니다.현대건설은 27일(현지 시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 태양광 개발 프로젝트 '루시'(LUCY) 착공식을 개최했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.프로젝트 루시는 현대건설을 비롯해 한국중부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), EIP자산운용, PIS펀드 등 민간기업과 공기업, 정책펀드 등으로 구성된 '팀 코리아'가 수행합니다.텍사스주 오스틴 북서쪽 콘초 카운티에 350㎿ 설비 용량의 태양광 발전소를 건설·운영하는 프로젝트입니다.현대건설은 개발 단계부터 프로젝트에 참여해 지분 투자, 기술 검토, 태양광 모듈 공급을 담당합니다.시공은 현지 건설사 프리모리스가, 운영은 한국중부발전이 맡습니다.사업 면적은 1천173만 5천537㎡로 여의도의 약 4배, 축구장으로는 1천653개에 해당하고 총 사업비는 7천500억 원입니다.2027년 7월 준공해 상업운전을 개시하는 것이 목표입니다.2023년 프로젝트 펀드 투자 계약과 사업권 인수 계약 체결에 이어 2024년 각종 인허가와 실사를 마쳤고, 지난해 금융조달과 지반조사, 상세설계 등 사전 공정까지 완료했습니다.이번 착공식을 계기로 태양광 트래커와 고압설비, 태양광 모듈 등을 구축하는 본공사가 시작됩니다.준공 후에는 35년간 매년 약 926GWh(기가와트시)의 전력을 생산합니다.이는 월평균 300kWh(킬로와트시)를 사용하는 4인 가구 기준으로 약 26만 가구가 사용할 수 있는 전력량입니다.생산된 전력은 가상전력구매계약(VPPA) 형태로 스타벅스, 워크데이 등 글로벌 기업에 판매됩니다.현대건설 관계자는 "개발·금융·건설·운영을 아우르는 에너지 사업 전반의 역량을 근간으로 대형 원전, 소형모듈원전(SMR), 태양광 등 미래 에너지 사업에 박차를 가하는 한편 글로벌 선진 시장에서 사업 경쟁력도 강화해 나갈 것"이라고 말했습니다.(사진=현대건설 제공, 연합뉴스)