[자막뉴스] 중국인들 춘제 대이동 코앞인데…'치명률 75%' 바이러스에 '공포'

치명률 최대 75%의 니파바이러스가 인도에서 확산할 조짐을 보이는 가운데, 최근 인도와의 교류가 늘어난 중국에서 춘제 대이동을 앞두고 불안감이 커지고 있습니다.



중국과 홍콩 현지 매체에 따르면 인도 동부 웨스트벵골주에서 니파바이러스 감염이 확인돼 중증 환자 1명을 포함해 최소 5명이 확진됐습니다.



인도 당국은 접촉자 약 100명에 대해 격리 조치를 시행했습니다.



태국 당국은 웨스트벵골주에서 출발한 승객을 상대로 공항 검역을 강화했으며, 네팔 역시 니파바이러스 유입을 막기 위해 전국 국경의 경계 수준을 높였습니다.



세계 인구 1·2위 국가인 중국과 인도는 지난해 5년 만에 직항 노선 운항을 재개했습니다.



양국 간 교류가 늘어난 상황에서, 수십억 명이 이동하는 춘제 연휴가 임박하자 중국에선 또 다른 봉쇄를 겪고 싶지 않다며 우려가 커지고 있습니다.



다만 중국 내 감염병 전문가들은 니파바이러스가 중국에서 크게 번질 가능성은 적다는 분석을 내놓고 있습니다.



중국 질병예방통제센터는 춘제 연휴 기간 말라리아와 뎅기열 등 감염병에 대한 경계 강화를 촉구했지만, 니파바이러스는 목록에서 빠졌습니다.



니파바이러스는 과일박쥐 등 감염된 동물이나 사람의 체액과 직접 접촉하거나, 오염된 식품 섭취를 통해 감염될 수 있습니다.



발열, 두통 등 증상으로 시작해 심하면 뇌염과 발작을 일으킬 수 있는데, 아직 치료제나 백신이 없어 치명률은 최대 75%에 이릅니다.



