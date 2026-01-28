'여의도 4.3배' 송도 11공구 1단계 올해 준공…"첨단 바이오 메가 클러터 조성"

▲ 송도국제도시 11공구

인천 송도국제도시 동쪽에 조성되고 있는 11공구의 1단계 기반시설 구축 공사가 올해 마무리됩니다.송도 11공구는 서울 여의도 면적의 4.3배에 달하는 1천245만㎡로 인근 송도 4·5·7공구와 함께 '바이오 메가 클러스터'로 육성됩니다.이 가운데 11-1공구 432만㎡는 올해 12월, 11-2공구 153만㎡는 2031년 준공을 목표로 도로와 상·하수도를 포함한 기반시설 공사가 진행되고 있습니다.나머지 11-3공구 107만㎡에서는 매립 공사가 추진되고 있습니다.인천경제자유구역청은 산업 활동에 필요한 물류 흐름과 정주 환경을 고려해 기반시설을 구축할 계획입니다.11공구의 기반시설 공사가 완료되면 바이오기업을 비롯한 첨단산업 시설이 들어서고 연구와 지원 기능도 갖춰질 것으로 기대됩니다.앞서 인천경제청은 지난해 7월 송도 11공구의 산업시설용지를 99만㎡에서 132만㎡로 늘리고, 산업·연구시설 용지를 배치하면서 바이오 클러스터 조성 기반을 마련했습니다.(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)