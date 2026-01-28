"2030 젊은 췌장암은 '비만' 때문…과체중 시 위험 39% 증가"

▲ 2030 젊은 췌장암 환자의 주요 발병 원인으로 비만이 꼽힌 가운데, 과체중 단계에서부터 발생 위험이 급격히 증가하는 것으로 나타났다.

20대와 30대 젊은 층의 췌장암 발병에 비만이 결정적인 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔습니다.삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수와 고려대안산병원 가정의학과 박주현 교수 연구팀은 지난 2009년부터 2012년 사이 국가건강검진을 받은 20세에서 39세 사이 성인 631만 5천여 명을 10년간 추적 관찰했습니다.연구 결과 체질량지수인 BMI가 높아질수록 췌장암 발병 위험이 계단식으로 상승하는 경향이 확인됐습니다.정상 체중과 비교했을 때 과체중과 비만 그룹의 췌장암 발병 위험은 각각 38.9% 높았습니다.특히 BMI 30 이상의 고도 비만 그룹은 정상 체중보다 발병 위험이 96%나 높아 사실상 두 배에 달하는 것으로 나타났습니다.연구팀은 과체중 단계에서부터 지방에서 비롯된 염증 물질에 만성적으로 노출되고, 이것이 인슐린 저항성을 높여 췌장 세포의 증식을 자극하면서 암세포가 자라기 쉬운 환경을 만든다고 설명했습니다.조사 기간 확인된 20~30대 젊은 췌장암 환자는 모두 1천533명이었습니다.연구팀은 비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은 층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략이라고 강조했습니다.(사진=삼성서울병원 제공, 연합뉴스)