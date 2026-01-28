여성 의원 초대해 엑스터시 탄 술 먹인 프랑스 전 의원 징역 4년

▲ 지난 26일 파리 법원 재판정에 피고인으로 출석한 조엘 게리오(68) 전 상원의원

프랑스에서 전직 상원의원이 현역 의원 시절에 여성 의원을 성폭행할 목적으로 집으로 초대해 마약 '엑스터시'를 탄 술을 먹인 혐의로 27일(현지 시간) 1심에서 징역 4년형을 선고받았다고 AFP통신이 전했습니다.형기 중 18개월은 가석방 등이 불가능합니다.피고인인 조엘 게리오(68) 전 상원의원은 전날부터 이틀 연속으로 열린 재판 기일에서 엑스터시를 탄 술을 피해자 상드린 조소(50) 하원의원에게 건넨 것은 "바보 같은 사고"였고 고의가 아니었으며 성폭행할 목적도 아니었다고 주장해왔으나 받아들여지지 않았습니다.게리오는 사건 전날에 공황장애를 진정시키기 위해 마실 생각으로 샴페인에 엑스터시를 탔다가 마음을 바꿔서 마시지 않고 찬장에 집어넣어 뒀으며, 사건 당일에 실수로 조소 의원에게 건넨 것이라고 주장했습니다.사건 담당 검사는 게리오가 조소 의원을 성폭행할 목적으로 잔을 건넨 것이 명백하다며 "지갑 훔치려고 그랬겠느냐"고 반문했습니다.두 사람은 사건 발생 약 10년 전부터 알고 지냈으나 친한 사이는 아니었던 것으로 알려졌습니다.조소 의원은 선고 직후 "엄청나게 안심이 된다"고 말했으며, 게리오 의원 측 변호인들은 항소할 예정이라고 말했습니다.프랑스 매체들의 보도에 따르면 게리오 당시 상원의원은 2023년 11월 14일 저녁에 조소 의원을 파리 시내 부촌에 있는 자택으로 초대해 샴페인이 든 술잔을 건넸으며, 이를 받아 마신 조소 의원은 약 20분 뒤 식은땀이 나고 심장 박동이 빨라지는 것을 느꼈습니다.몸에 이상을 느낀 조소 의원은 현장에서 도망치기로 마음먹고 불편한 기색을 감추고 자리를 떠나 밤 10시쯤 국회의사당에 도착해 응급조치를 받았습니다.이후 병원에서 한 혈액·소변 검사에서 '엑스터시'라고 통칭되는 '3,4-메틸렌디옥시메스암페타민'(MMDA)가 검출됐습니다.이는 환각 작용을 일으키는 향정신성 의약품입니다.이에 따라 조소 의원은 곧바로 게리오 의원을 수사 당국에 고소했습니다.수사당국은 게리오 의원의 자택을 수색해 엑스터시 한 봉지를 발견해 증거물로 압수했으며, 법원으로부터 영장을 받아 사건 이틀 후에 그를 구속했습니다.조소 의원은 사건 당시 게리오 의원의 행동이 이상했다고 회고했습니다.게리오 의원이 여러 차례 건배를 제의했고 거실 조명의 스위치를 만지작거리며 빛의 강도를 다양하게 조절했다는 것입니다.그가 주방 조리대 아래 서랍에 흰색 물질이 든 작은 비닐봉지를 넣는 것도 봤다고 말했습니다.조소 의원은 샴페인이 이상하게 달고 끈적했다며 "샴페인이 상한 건가 생각했다. 그러고 나서 그는 다시 건배하자고 제안했다. 기묘하다고 생각했다"고 법원에서 말했습니다.조소 의원은 사건 후 인터뷰에서 조명을 조작하는 것이 약물 효과를 극대화하기 위한 수법으로 쓰인다는 설명을 의사로부터 들었다고 전했습니다.그는 "의사들이 제게 '당신 같은 사람들이 매일 하루에 세 번씩 온다'고 했다. 누가 오는지 물으니 모든 연령대, 모든 계층의 사람들이었다"며 "배신은 가까운 사람에게서도 올 수 있다"고 경고했습니다.게리오는 구속 후에 소속 중도우파정당 '오리종'(Horizons)에서 제명됐으며, 작년 10월에 상원의원직을 사임했습니다.범여권 중도정당 '민주운동'(MoDem) 소속인 조소 의원은 6개월간 휴직하고 치료를 받았으며, 스트레스로 치아 4개를 뽑아야 했고 악몽 등 후유증에 시달리고 있다고 그의 변호인은 전했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)