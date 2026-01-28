트럼프 "중간선거 지면 다 잃어"…미네소타 사태에 위기감?

▲ 아이오와주에서 연설하는 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 관세 부과 등 지난 1년간 '성과'를 내세우면서 올해 11월 중간선거에서 패배할 경우 모두 "잃게 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 27일(현지 시간) 아이오와주 디모인에서 한 연설에서 "만약 우리가 중간선거에서 지면 우리가 지금 말하는 수많은 것들, 수많은 자산들, 수많은 감세 조치들을 잃게 될 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "우리는 중간선거에서 이기기 위해 정말 열심히 일할 것"이라며 "중간선거에서 이기기 위한 선거운동을 시작하기 위해 여기에 왔다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 자신이 공화당 대통령 후보로 나선 2016년, 2020년, 2024년 대선에서 모두 아이오와주를 차지하며 선거인단 6명을 확보한 바 있습니다.직전 대선인 2024년 대선 때 트럼프 대통령은 아이오와주에서 진행된 공화당 대선 후보 첫 경선에서 낙승하며 '트럼프 대세론'을 만들었기에 아이오와에 대해 개인적으로 '좋은 기억'이 있습니다.미네소타주에서 이달 들어 연방 이민단속 요원의 총격으로 미국인 2명이 사망하면서 트럼프 대통령이 최대 치적으로 꼽는 불법이민자 단속에 대한 평가가 흔들리고, 전반적 국정 지지도도 하락하는 등 정치적 위기를 맞이한 상황에서 '승리의 기억'이 있는 장소를 찾아 중간선거 승리 의지를 다진 것입니다.트럼프 대통령은 관세 부과에 따른 세수 확대 및 한국, 일본 등의 대규모 투자금 유입과 그것을 기반으로 한 감세 정책, 주식시장 호황, 중국 등의 미국산 농산물 수입, 1인당 약 1천 달러 규모의 세금 환급 계획, 강력한 불법 이민 단속 등을 자신의 집권 첫 해 성과로 꼽았습니다.트럼프 대통령은 자신의 상호관세 부과에 대한 대법원 판결을 앞두고 있다는 점을 거론하면서 "소송에서 이기기를 바란다"며 "중국 쪽에 기운 사람들, 말 그대로 중국 편에 선 사람들이 그것(관세)을 막으려고 하지만, 우리는 어떻게든 해낼 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 미네소타주에서 잇따라 발생한 연방 요원의 시민 사살 사건으로 불법 이민 단속에 대한 반대 시위가 확산하는 데 대해선 "(이민 단속으로) 수천 명의 잔혹하고 악랄하고 끔찍한 범죄자들을 제거했다"며 시위대를 향해 "돈 받고 움직이는 선동가들", "정신적으로 이상한 사람들"이라고 비난했습니다.트럼프 대통령은 오는 5월 임기가 종료되는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후임을 "곧 발표할 것"이라며 "우리는 훌륭한 연준 의장을 갖게 될 것"이라고 밝혔습니다.이어 "(연준 의장이) 정말로 잘하면, 모든 상황에도 불구하고 금리를 내릴 수 있다"며 새 연준 의장 체제에서 "금리가 크게 내려가는 걸 보게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)