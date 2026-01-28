4년간 이어진 전쟁에…우크라·러시아군 사상자 200만 명 육박

▲ 전쟁으로 폐허가 된 우크라이나 도네츠크 지역

2022년 러시아의 침공으로 시작돼 만 4년 가까이 이어지고 있는 우크라이나 전쟁의 양국 군 사상자가 200만 명에 육박했다는 연구 결과가 나왔습니다.27일(현지 시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 AFP통신 등에 따르면 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 미국과 영국 정부 추정치 등을 바탕으로 이 같은 집계를 내놨습니다.현재까지 러시아군 사상자는 총 120만 명으로 추정됩니다.사망자와 부상자, 실종자를 모두 더한 수치입니다.이 가운데 사망자는 32만 5천 명가량으로 파악됩니다.CSIS는 작년 한 해 동안 러시아군 사상자가 약 41만 5천 명, 월평균 3만 5천 명 수준에 이르렀다고 분석했습니다.우크라이나군의 피해 규모는 모두 60만 명 수준으로 파악되며, 이 가운데 전사자는 10만∼14만 명으로 추정됩니다.CSIS는 "러시아와 우크라이나군의 총사상자가 최대 180만 명에 달할 수 있으며 올해 봄에는 200만 명에 육박할 수 있다"며 "제2차 세계대전 이후 어떤 전쟁에서도 이렇게 많은 사상자를 낸 강대국은 없었다"고 밝혔습니다.이처럼 사상자 규모가 늘면서 러시아군의 진격 속도도 현저히 느려지고 있다고 CSIS는 짚었습니다.러시아는 징병제를 실시하고 수감자를 전투에 투입하는 한편 북한에서도 파병을 받아 우크라이나보다 우세하게 병력 규모를 유지해왔지만, 매달 수만 명에 달하는 전력 손실에 진격 속도를 늦출 수밖에 없었을 것이라는 분석입니다.NYT는 러시아군이 일부 지역에서는 하루에 약 50∼230피트(약 15∼70미터) 정도밖에 전진하지 못하고 있다고 전했습니다.CSIS에 따르면 러시아는 2024년 1월 이후로는 우크라이나 영토의 약 1.5%만 추가로 점령했습니다.이번 연구를 진행한 CSIS의 국방 전문가 세스 존스는 이번 전쟁이 러시아 경제에도 부담으로 작용하고 있다고 지적했습니다.전쟁으로 제조업이 위축되고 지난해 경제 성장률도 0.6%로 둔화했지만, 장기적인 생산성을 끌어올릴 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업의 부재로 경제적 압박이 증가하고 있다는 것입니다.존스는 "우크라이나에서의 부진한 전투 성과와 경제 생산성 하락 등은 러시아가 주요 강대국으로서 심각한 쇠퇴 국면에 처해있다는 것을 보여준다"며 "러시아가 여전히 핵무기와 대규모 군대를 보유하고 있기는 하지만 군사, 경제, 과학기술 측면에서 더 이상 강대국이라고 하기 어렵다"고 분석했습니다.(사진=우크라이나 24기계화여단 제공, AP, 연합뉴스)