옥주현 '안나 카레니나' 과반수 넘는 회차 분배…'옥장판 논란' 재현될라

뮤지컬 배우 옥주현이 출연하는 뮤지컬 '안나 카레니나'의 캐스팅 회차 배정 논란이 이어지고 있다.



최근 제작사가 공개한 '안나 카레니나' 5주간의 공연 스케줄에 따르면, 주인공 안나 역으로 캐스팅된 3명의 배우 옥주현, 이지혜, 김소향이 총 38회 공연 무대에 선다.



문제는 이 가운데 옥주현이 25회 무대에 오르며 과반을 넘는 출연 비중을 차지했다. 이지혜는 8회, 김소향은 7회로 알려졌다. 두 배우의 출연 횟수를 모두 합쳐도 옥주현 한 명의 회차에 미치지 못하자, '회차 분배'가 한 배우에게 쏠렸다는 문제가 제기됐다.



이를 두고 뮤지컬 팬들 사이에서는 "고가의 공연인 만큼 티켓 파워를 고려한 제작사의 선택일 수는 있다"는 의견이 나오기도 했지만 과거 옥주현을 둘러싼 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 잡음과 맞물리며 '기시감'을 불러일으킨다는 반응도 나온다.



2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스트 공개 당시 배우 김호영이 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글과 함께 옥장판이 담긴 사진과 공연장 그림을 게재했고, 이에 대해서 옥주현이 "사실 관계없이 주둥이와 손가락을 놀린 자 혼나야 한다"고 고소장을 접수했지만 논란이 확산되자 고소장을 취하한 바 있다.



이런 가운데 김소향은 최근 자신의 SNS에 어두운 밤 풍경의 사진과 함께 "밤밤밤 할많하말"이라는 짧은 글을 남겼다. '할 말은 많지만 하지 말겠다'는 의미로 해석되며, '저녁공연과 낮공연' 캐스트 분배에 대한 불만을 언급한 게 아니냐는 추측이 나왔다.



'안나 카레니나'는 7년 만에 재연된다. 배우 정승원, 문유강, 윤형렬, 민영기, 윤형렬 등이 출연한다.



