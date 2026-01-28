지구 종말 시계 남은 시간 85초…"인공지능이 재앙 악화시킬 것"

▲ 미국 핵과학자회(BSA)가 지구 멸망이 얼마나 가까워졌는지 상징적으로 보여주는 '지구 종말 시계'의 시간을 자정 85초 전으로 앞당겼다고 밝혔다.

지구 멸망까지 남은 시간을 상징적으로 보여주는 '지구 종말 시계'(Doomsday Clock)가 역사상 가장 종말에 가까운 시간을 가리켰습니다.미국 핵과학자회(BSA)는 28일(현지 시간) '지구 종말 시계'의 시간을 자정 85초 전으로 앞당겼다고 밝혔습니다.이는 '지구 종말 시계'가 만들어진 1947년 이후 가장 자정에 근접한 시간으로, 작년(자정 89초 전)과 비교하면 자정에 4초 더 가까워졌습니다.자정은 더 이상 지구에 생명체가 살 수 없는 시점을 상징하며, 자정에 초침이 가까워졌다는 것은 그만큼 지구가 멸망에 다가갔다는 의미입니다.핵과학자회는 핵전쟁 위협과 함께 무분별하게 확산 중인 인공지능(AI) 기술을 주요 위험 요소로 지목했습니다.핵과학자회 과학·안보위원회 의장인 대니얼 홀츠 교수는 규제가 제대로 이뤄지지 않은 상황에서 AI 도구 사용이 급격히 늘어나면서 잘못된 정보와 가짜 뉴스를 증폭시킨다고 지적했습니다.이러한 현상이 전 지구적 위협에 대처하려는 노력을 가로막는 것은 물론, 인류가 직면한 재난 상황을 더욱 악화시킨다는 경고입니다.홀츠 교수는 또 "오랜 시간 힘들게 구축한 국제적 합의가 붕괴하면서 강대국 간 승자독식 구조의 경쟁이 가속화하고 국제 협력을 저해하고 있다"며 "세계가 '우리 대 그들'이라는 식의 제로섬 방식으로 분열한다면, 결국 우리 모두가 패배할 가능성이 커진다"고 지적했습니다.'지구 종말 시계'는 처음 만들어진 1947년에는 자정까지 7분이 남아 있었지만, 소련이 핵폭탄 시험에 처음 성공한 1949년 자정 3분 전으로 조정됐습니다.인류가 멸망에서 가장 안전했던 해는 미국과 소련이 전략핵무기 감축에 합의한 '전략무기감축조약'(START)을 체결한 1991년으로, 당시 시간은 자정 17분 전이었습니다.'지구 종말 시계'는 2020년 이후에는 100초 전으로 유지됐다가 2023년 러시아의 우크라이나 침공 이후 핵무기 사용 우려가 커진 점을 반영해 90초로 조정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)