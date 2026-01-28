"2030 젊은 췌장암은 '비만' 때문…과체중 시 위험 39% 증가"

▲ 2030 젊은 췌장암 환자의 주요 발병 원인으로 비만이 꼽힌 가운데, 과체중 단계에서부터 발생 위험이 급격히 증가하는 것으로 나타났다.

20∼30대 젊은 췌장암 환자의 주요 발병 원인이 비만이라는 연구 결과가 나왔습니다.정상 체중을 조금 벗어난 과체중일 때부터 췌장암 발병 위험이 39% 컸고, 고도 비만이면 그 위험이 2배 높아지는 것으로 나타났습니다.삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수와 고려대안산병원 가정의학과 박주현 교수 연구팀은 2009∼2012년 국가건강검진을 받은 20∼39세 성인 631만5천55명을 10년간 추적 관찰해 이러한 사실을 확인했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.연구팀은 이들을 몸무게(㎏)를 키의 제곱(㎡)으로 나눈 체질량지수(BMI)에 따라 분류했습니다.BMI 18.5 미만은 저체중, 18.5∼22.0은 정상 체중, 23.0∼29.4는 과체중, 25.0∼29.9는 비만, 30 이상은 고도 비만입니다.이후 BMI에 따른 췌장암 발병 위험을 비교·분석했습니다.이번 연구에서 추적 관찰 기간인 2020년 12월 31일까지 확인된 췌장암 환자는 1천533명입니다.그 결과 BMI가 커질수록 췌장암 위험이 계단식으로 상승하는 경향이 나타났습니다.정상 체중과 비교 시 과체중 그룹과 비만 그룹의 췌장암 발병 위험은 각각 38.9% 높았습니다.과체중 단계에서부터 지방에서 비롯된 염증 물질에 만성적으로 노출되고, 인슐린 저항성을 높여 췌장 세포의 증식을 자극하면서 암세포가 자라기 쉬운 환경을 만들었기 때문이라는 게 연구팀의 설명입니다.가장 위험한 건 BMI 30 이상의 고도 비만 그룹이었습니다.이들은 정상 체중보다 췌장암 발병 위험이 96% 높았습니다.연구팀은 20∼30대 젊은 췌장암을 예방하기 위해서는 체중 조절이 필수적이라고 강조했습니다.홍정용 교수는 "비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은 층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략"이라고 밝혔습니다.연구 결과는 유럽암학회지(European Journal of Cancer) 최근호에 게재됐습니다.(사진=삼성서울병원 제공, 연합뉴스)