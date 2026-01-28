설 연휴 KTX·SRT 역귀성 최대 50% 할인…궁·미술관 무료 개방

▲ 지난해 설 연휴 둘째 날 서울역에서 귀성객 등 승객들이 승차장으로 향하고 있다.

설 연휴 기간 KTX·SRT 역귀성 티켓을 30∼50% 싸게 살 수 있고, 고속도로 통행료도 연휴 첫날을 제외하고 면제됩니다.주요 궁궐과 유적기관, 미술관이 무료 개방되며, 휴게소에서 구매 등으로 결제한 영수증을 지역 관광명소에서 제시하면 할인도 받을 수 있습니다.정부는 오늘(28일) 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의를 하고 이런 내용의 '2026년 설 민생안정대책'을 확정·발표했습니다.이에 따르면 고향 방문 등을 통한 지역 관광 활성화를 위해 도로·철도·항공·선박 등 이용료·주차비 면제를 추진합니다.고속도로 통행료는 연휴 4일간(2월 15∼18일) 면제되고, 연휴 전날부터(2월 13∼18일) KTX·SRT 역귀성 등 일부 열차는 30∼50% 할인됩니다.2월 14∼18일에는 국가유산(궁·능·유적기관), 16∼18일에는 미술관과 국립자연휴양림이 무료 개방됩니다.국립수목원은 14∼16일, 18일에 입장료를 받지 않습니다.무료 개방 문화시설 정보는 네이버지도, 카카오맵을 통해 확인할 수 있습니다.고속도로 휴게소(94개소)에서 상품이나 서비스를 구매한 뒤 받은 영수증을 지참하면 지역 관광명소 66곳에서 최대 60% 할인도 받을 수 있습니다.비수도권 지역 대상 숙박쿠폰 연 20만 장은 오는 4월부터 배포됩니다.중국 '춘절' 연휴도 겹친만큼 방한 관광 활성 계획도 포함됐습니다.중국 직항 항공권·크루즈 등 교통수단 연계형 관광상품을 집중적으로 판촉하고, 위챗페이·알리페이 등 주요 전자결제 플랫폼과 공동 할인 혜택을 줍니다.지방정부와 협력해 지역사랑상품권을 1∼2월간 4조 원 발행하고, 지방정부의 할인율 인상·구매 한도 상향도 지원할 계획입니다.디지털 온누리상품권 할인율은 평시 7%에서 내달 28일까지 10%로 높아집니다.정부는 소상공인·중소기업의 명절 기간 유동성 지원을 위해 역대 최대 39조3천억 원 규모의 신규 자금을 대출·보증 방식으로 공급하고, 58조 원 규모의 대출·보증 만기도 1년 연장합니다.전통시장 상인을 대상으로 내달 13일까지 총 50억 원 성수품 구매 대금을 저금리로 지원하고, 설 전후(1월 17일∼3월 17일) 외상매출채권 총 2조5천억 원을 보험으로 인수해 중소기업의 외상 판매 위험을 보완합니다.설 전후로 2개월간 햇살론 등 서민금융을 약 1조1천억 원 공급할 방침입니다.햇살론 일반보증 5천883억 원, 특례 보증 3천883억 원 등입니다.청년층 소액 금융 지원을 위한 햇살론 유스는 500억 원 공급합니다.임금체불 청산과 근로자 생계 지원을 위해 '체불 청산 지원융자'의 금리는 한시적으로 0.5∼1.0%포인트(p) 낮아집니다.생계급여·장애수당 등 복지서비스 28종 1조 6천억 원을 기존 20일에서 설 전인 13일에 조기 지급하고, 근로·자녀장려금 기한 후 신청분은 9만8천 가구에 법정기한(1∼3월 말)보다 앞당겨 설 전에 지급합니다.에너지바우처 사용 실적이 저조한 가구에 방문·안내 서비스를 제공하는 사각지대 해소 사업을 당초 8월에서 2월로 앞당기고, 체불임금 대지급금 처리 기간도 14일에서 7일로 단축할 방침입니다.취약계층이 문화예술·관광·체육활동에 이용할 수 있는 '문화누리카드'는 설 전에 신규 발급을 개시합니다.(사진=연합뉴스)