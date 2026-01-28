정부, 설 성수품 '역대 최대' 27만 톤 푼다…할인 지원 910억 원 투입

▲ 27일 서울의 한 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다.

정부가 설을 앞두고 역대 최대 규모인 27만t 규모의 성수품을 공급합니다.농·축·수산물 할인 지원에는 910억 원을 투입합니다.정부는 오늘(28일) 경제관계장관회의 겸 민생경제관계장관회의를 열고, 이 같은 내용을 담은 설 민생안정대책을 발표했습니다.이번 설 16대 성수품 공급 규모는 평시의 1.5배에 달합니다.이 가운데 농산물은 농협 계약재배 물량과 정부 비축 물량을 활용해 평시 대비 공급을 4배로 늘립니다.배추와 무는 비축·계약재배 물량 1만 1천t으로, 평시의 1.9배를 공급합니다.명절 수요가 많은 사과와 배는 계약 재배와 지정 출하를 통해 평시의 5.7배인 4만 1천t을 시중에 내놓습니다.축산물은 도축장을 주말에도 운영하고 농협 출하 물량을 확대해 공급량을 평시의 1.4배인 10만 4천t으로 늘립니다.임산물인 밤과 대추는 산림조합 보유 물량을 활용해 평시 대비 10.2배로 공급을 확대할 방침입니다.수산물은 6대 대중성어종 9만t이 시장에 풀립니다.이 가운데 명태와 고등어, 오징어 등 정부 보유 물량 1만 3천t은 마트나 시장에 직접 공급돼 시중가보다 최대 50% 저렴하게 판매됩니다.정부는 역대 최대 규모인 910억 원을 투입해 농·축·수산물 할인을 지원합니다.소비자는 온오프라인 유통업체별로 매주 1인당 최대 2만 원까지 정부 할인과 유통업체 자체 할인을 합쳐 최대 50%까지 할인받을 수 있습니다.농림축산식품부는 배추와 무, 계란, 돼지고기 등 평년 대비 가격이 높은 농축산물을 중심으로 대형마트와 중소형 마트에서 최대 40% 할인받을 수 있도록 예산을 지원합니다.쌀은 20kg 기준으로 최대 4천 원을 할인합니다.수산물은 해양수산부가 대중성어종과 김 등을 대상으로 최대 50% 할인 행사를 진행합니다.전통시장에서의 온누리상품권 환급도 확대합니다.현장 환급 규모는 330억 원으로, 지난해보다 60억 원 늘었습니다.행사 참여 시장은 농축산물과 수산물 모두 200곳으로, 각각 40곳씩 확대했습니다.소비자 편의를 위해 농림축산식품부와 해양수산부의 온누리상품권 현장 환급 부스는 통합 운영하며, 모바일 대기도 시범 도입합니다.지난해 지역 편중 지적이 있었던 농축산물 할인 상품권은 인구수를 고려해 예산을 배정합니다.고령자가 우선 구매할 수 있는 날도 따로 지정합니다.설 선물 부담을 덜기 위해 선물세트도 저렴하게 공급합니다.농협은 과일과 축산물, 전통주, 홍삼 등으로 선물세트를 구성해 최대 50% 할인 공급합니다.선물용 사과 수요 분산을 위해 혼합과일세트 20만 개도 함께 공급합니다.수협은 고등어와 굴비, 전복으로 구성한 수산물 민생선물세트를 최대 50% 할인 판매합니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)