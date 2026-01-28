"저 때문입니다"…알카라스가 팬들에게 박수받은 사연

▲ 현지시간 27일 호주에서 열린 호주오픈 테니스 대회에 참가한 카를로스 알카라스

카를로스 알카라스(스페인)가 남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹 1위 다운 경기 매너를 선보였습니다.알카라스 선수는 27일 호주 멜버른에서 열린 호주오픈 테니스 대회 남자 단식 8강전에서 앨릭스 디미노어(6위·호주) 선수와 경기해 3대 0으로 이겼습니다.이날 경기 도중 알카라스의 스포츠맨십이 돋보인 것은 1세트 게임 스코어 6대 5로 앞선 상황이었습니다.홈 팬들의 열렬한 응원을 등에 업은 디미노어가 서브를 준비하고 있었으나 이때 주심이 시간 지연에 따른 경고를 선언했습니다.서브 제한 시간 25초를 넘기면 1차 경고에 이어 두 번째는 폴트가 선언되며 세 번째는 포인트를 잃게 됩니다.경고를 받은 디미노어는 다소 어이없다는 표정으로 주심 쪽을 바라봤고, 이는 알카라스도 마찬가지였습니다.알카라스는 직접 체어 엄파이어 쪽으로 다가가며 "제가 서브를 받을 준비가 덜 됐었다"며 "(서브를 받을 자리에) 가 있지 않았다"고 디미노어의 서브가 늦어진 이유를 설명했습니다.사실 알카라스가 굳이 그렇게 나설 필요가 없는 상황이었습니다.알카라스가 디미노어의 시간 지연을 감싸주지 않았더라도 알카라스가 비난받을 이유는 없었으며, 게임 스코어 6대 5로 팽팽한 상황에서 서브 지연 경고는 디미노어에게 심리적 압박이 될 수 있었기 때문입니다.디미노어에게 경고한 심판을 향해 야유하던 호주 홈팬들은 알카라스가 '나 때문에 늦어진 것'이라고 디미노어의 편을 들자 박수와 환호로 화답했습니다.알카라스의 '변호'에도 이 경고는 철회되지 않았으나 코트 분위기는 꽤 훈훈해졌습니다.디미노어는 자신의 서브 게임에서 0대 40으로 몰렸다가 듀스까지 만들었고, 결국 이 게임을 알카라스가 따내며 1세트도 알카라스의 차지가 됐습니다.알카라스의 스포츠맨십 발휘는 작년에도 화제가 됐습니다.프랑스오픈 16강전 벤 셸턴(미국)과 경기 2세트 도중 상대 패싱샷을 몸을 던져 막아낸 알카라스는 이때도 주심에게 '상대 득점이 선언돼야 한다'며 점수를 스스로 반납했습니다.주심은 알카라스의 득점을 선언했지만, 알카라스는 '라켓이 공에 닿기 전에 라켓을 손에서 놓쳤다'고 자진 신고하며 상대의 득점이라고 심판에게 설명했습니다.이때는 알카라스의 '주장'이 받아들여져 셸턴의 득점으로 판정이 번복됐습니다.경기에서는 알카라스가 3대 1로 이겼고, 결국 대회 우승까지 차지했습니다.알카라스는 지난해 ATP 투어 스포츠맨십상을 받았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)