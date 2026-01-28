한국, 사우디아라비아 꺾고 아시아 남자핸드볼 선수권대회 5위

▲ 한국과 사우디아라비아의 5·6위전 경기 모습

한국 남자 핸드볼 대표팀이 아시아선수권에서 3회 연속 5위에 올랐습니다.한국은 27일(현지시간) 쿠웨이트의 사바알살렘에서 열린 제22회 아시아 남자핸드볼 선수권대회 10일째 사우디아라비아와 5·6위전에서 32대 31로 이겼습니다.이로써 우리나라는 15개국이 출전한 이번 대회를 5위로 마쳤습니다.한국은 이 대회에서 2022년과 2024년, 올해까지 3회 연속 5위 성적을 냈습니다.이번 대회 상위 4개국에 주는 2027년 세계선수권 출전권 획득에 실패했습니다.전반을 동점으로 마친 우리나라는 30대 29로 앞서던 경기 종료 약 5분을 남기고 이요셉(인천도시공사)과 하민호(SK)가 1골씩 터뜨리며 3골 차로 달아나 승기를 굳혔습니다.김태관(충남도청)이 6골, 김진영(인천도시공사)이 5골로 공격을 주도했습니다.이번 대회 결승은 카타르와 바레인의 대결로 열리게 됐습니다.카타르는 2014년 대회부터 7회 연속 아시아선수권 우승에 도전합니다.(사진=아시아 핸드볼연맹 소셜 미디어 사진, 연합뉴스)