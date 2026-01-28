헌혈자 줄 세운 '두쫀쿠'…혈액 보유량 '적정'

<앵커>



매년 이맘때는 헌혈하는 사람들이 줄어서 혈액 보릿고개로 불립니다. 그런데 최근 헌혈하는 사람들에게 두바이 쫀득 쿠키를 나눠주는 행사를 시작한 뒤로 혈액 보유량이 적정 수준까지 올라왔다고 합니다.



조윤하 기자입니다.





<기자>



서울 관악구의 한 헌혈센터입니다.



[안녕하세요. 반갑습니다. 예약하셨을까요?]



문을 연 지 얼마 되지 않아, 헌혈하려는 사람들로 북적입니다.



경기 광주에서부터 이른바 '오픈런'에 나선 사람도 있습니다.



[김재환/경기 광주시 : 7시 정도에 일어나서 시내버스 타고, 지하철 타고, 환승해서 왔습니다.]



보람된 일을 더 적극적으로 하게 하는 이유 중 하나, 다름 아닌 두바이 쫀득 쿠키, 두쫀쿠입니다.



이 센터에서는 3~4일 전에 두바이쫀득쿠키 단체 주문이 가능한 카페에서 미리 주문을 한 뒤에 매일 아침 이 두쫀쿠를 받아오고 있습니다.



두쫀쿠를 헌혈 증정품으로 준 뒤부터 이곳의 헌혈 참여자는 두세 배 늘었다고 합니다.



[이단비/경기 시흥시 : 찾아봤는데 집 주변에서는 이미 (이벤트가) 다 끝나서, 이거 하는 데 찾아서 왔어요. 한 1시간 정도. 다시 먹을 생각에 너무 좋아요.]



외출이 적고 학생들의 방학이 낀 겨울철인 데다, 독감 등의 유행으로 헌혈 건수가 줄어드는 시기지만, 최근엔 분위기가 다릅니다.



두쫀쿠 증정 이벤트가 시작된 건 지난 16일.



'관심' 단계인 3일분까지 떨어졌던 혈액 보유량은, 이벤트 이후 차츰 증가해 '적정' 수준인 5일분을 넘어섰습니다.



과거엔 볼 수 없었던 이례적인 패턴으로 두쫀쿠가 영향을 줬다는 게 혈액관리센터의 분석입니다.



[임경란/서울 구로디지털단지역센터장 : 문진실에 들어오셔서 '두쫀쿠 줘요? 지금도 줘요?' 이렇게 질문하시고, 드린다고 하면 굉장히 표정이 밝아지시죠.]



현재 두쫀쿠 이벤트를 진행하는 헌혈센터는 전국에 40여 곳입니다.



헌혈센터는 영화티켓 같은 기존 증정품과 비슷한 가격으로 두쫀쿠를 들여오고 있는데, 발품을 들인 만큼 효과는 더 크다는 반응입니다.