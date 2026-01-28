"나치즘"vs"빨리 결론"…갈등 격화에 "멈춰야"

<앵커>



친한동훈계인 김종혁 전 국민의힘 최고위원이 탈당 권고를 받은 것을 두고 한동훈 전 대표는 북한 수령론, 나치즘이라는 표현까지 써가면서 강하게 비난했습니다.



장동혁 대표와의 갈등이 더 심해져만 가는 건데 당내에서는 이렇게 가면 공멸이라고 양쪽 다 멈추라는 호소가 이어졌습니다.



김형래 기자입니다.





<기자>



친한동훈계인 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 당 윤리위원회가 어제(26일) 자신에게 중징계인 탈당을 권고한 데 대해 법적으로 대응하겠다고 맞받았습니다.



[김종혁/전 국민의힘 최고위원 (YTN 라디오 '더 인터뷰') : 당이 잘못돼 가고 있다고 생각해요. 그 책임은 장동혁 대표에게 있다고 생각을 하고요.]



한동훈 전 대표도 김 전 최고위원에 대한 윤리위 결정문은 "'북한 수령론'이나 '나치즘'과 같은 사이비 민주주의"라고 맹비난했습니다.



단식 중단 이후 장동혁 대표가 아직 당무에 복귀하지 않은 가운데 당 지도부에선 이런 주장이 나왔습니다.



한 전 대표 제명 문제를 미루면, 당 안팎의 혼란만 불러일으키니 결정을 서둘러야 한단 겁니다.



[김재원/국민의힘 최고위원 (YTN 라디오 '더 인터뷰') : 빠른 시일 내에 최고위 회의에서 의결함으로써 가부간에 결론을 맺을 필요가 있다고 생각합니다.]



장동혁 대표의 측근으로 꼽히는 장예찬 여의도연구원 부원장은 "제명이 불가피하다는 게 최고위의 중론"이라고 주장하기도 했습니다.



그러자 당내 소장파 의원 모임은 이대로 가면 공멸한다며 당 지도부에겐 제명 철회를, 한 전 대표에겐 지지자 집회 중지를, 각각 요구하고 나섰습니다.



[김용태/국민의힘 의원 : 제명하게 되면 '치킨 게임'이라고 생각해요. 장동혁 대표도, 한동훈 전 대표도 다 패자가 되는 거고. 멈춰야 한다고 생각합니다.]



장 대표는 내일부터 당무에 복귀할 예정인데, 내일 최고위원회의에서 한 전 대표 제명안을 다룰 가능성도 있는 걸로 전해지고 있습니다.