[속보] "대구경 방사포 무기체계 시험사격"…김정은 참관

▲ 27일 북한이 동해상으로 탄도미사일을 여러 발 발사했다.

북한 미사일 총국이 어제(27일) 갱신형 대구경방사포 무기체계의 효력 검증을 위한 시험 사격을 했다고 조선중앙통신이 밝혔습니다.김정은 총비서가 딸 김주애를 대동한 채 시험을 참관했습니다.중앙통신은 발사된 4발의 방사포탄은 358.5km 떨어진 해상 표적을 강타했고 김 총비서가 시험 결과에 만족을 표했다고 전했습니다.김 총비서는 이번 시험으로 방사포체계의 위력적 특성을 가장 효과적으로 활용하기 위한 기술적 갱신이 이뤄졌다면서 특수 공격 사용에 적합화됐다고 평가했습니다.이어 최소 몇 년 안에는 어느 나라도 이런 기술에 도달하지 못할 것이라면서, 시험의 목적은 분명히 핵전쟁 억제력을 더 고도화해 나가는 데 있다고 강조했습니다.김 총비서는 그러면서 의지와 능력을 보여주는 것이 억제력의 책임적 행사이며, 이것이 자체 방위를 위해 필수적이지 않을 수 없다고 말했습니다.북한과 군사적 대결을 기도하는 세력에 대해선 이번 시험 결과가 착잡한 고민거리이자 엄중한 위협이 될 거라고도 주장했습니다.김 총비서는 또한 가장 확실한 공격능력에 기초한 억제전략은 불변한 노선이라며 오는 9차 당대회에서 핵전쟁 억제력을 강화하기 위한 다음 단계 구상을 천명하겠다고 예고했습니다.합동참모본부는 어제 오후 3시 50분쯤 북한이 평양 북방 일대에서 동해상으로 발사된 미상의 탄도미사일 여러 발을 포착했다며 "미사일은 약 350km를 비행했으며 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀분석 중"이라고 밝혔습니다.다음 달로 예상되는 제9차 노동당 대회를 앞두고 내부 결속을 다지는 한편 대외적으로 존재감을 과시하기 위해 무력시위를 벌인 것으로 풀이됩니다.이번 발사는 엘브리지 콜비 미국 전쟁부 정책담당 차관의 한일 연쇄 방문 중에 이뤄졌습니다.