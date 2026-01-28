안산 메추리섬서 승용차가 바다에 빠져…1명 사망

▲ 27일 오후 1시 47분쯤 경기도 안산시 단원구 메추리섬 선착장 부근에서 승용차가 바다에 빠지는 사고가 발생했다.

27일 오후 1시 47분 경기도 안산시 단원구 메추리섬 선착장 부근에서 승용차가 바다에 빠지는 사고가 났습니다.해경은 구조대 인력 10여 명을 투입, 차량 내부에 있던 30대 남성 A 씨를 발견해 병원으로 옮겼습니다.A 씨는 심정지 상태로 이송돼 치료받았으나 약 2시간 만에 숨졌습니다.A 씨의 차량이 빠진 지점은 평소 낚시객과 차량이 종종 오가는 곳이었던 것으로 전해졌습니다.다만 추락했을 당시의 상황을 목격한 이는 없어 해경은 주변 CCTV와 차량 블랙박스 등을 토대로 경위를 조사할 방침입니다.해경은 A 씨의 차량이 주행 중 추락 방지용 콘크리트 구조물을 넘어 바다로 추락했을 가능성을 염두에 두고 있습니다.평택해경 관계자는 "현재까지 차량이 추락한 원인을 단정하기 어려운 상황"이라며 "견인한 차량 등을 살피며 자세한 사고 경위를 파악할 예정"이라고 말했습니다.(사진=경기소방 제공, 연합뉴스)