"'인천판 도가니' 중증장애인 시설 조사결과 공개·구속수사 필요"

▲ 장애인 거주시설 인권참사 해결 촉구 결의대회

인천 강화도의 한 중증장애인 시설'에서 제기된 장애 여성들에 대한 성폭력 의혹 사건과 관련해 장애인단체들이 정부 차원의 대책 마련을 촉구했습니다.장애인단체 등으로 구성된 '인천 중증장애인거주시설 성폭력사건 공동대책위원회'(이하 대책위)는 27일 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 '장애인 거주시설 인권 참사 해결 촉구 결의대회'를 열었습니다.앞서 이 중증장애인 시설에서는 시설장 A 씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했습니다.성폭력 피해를 최초 증언한 피해자의 법률대리를 맡은 고은영 법무법인 바른 변호사는 '인천 강화군 장애인 거주시설 입소자 심층 조사 보고서'의 공개와 A 씨에 대한 구속 수사를 촉구했습니다.고 변호사는 "피의자(A 씨)는 이 사건 범죄사실을 전면 부인하고 있고 내부 기관 종사자들 역시 피의자를 옹호하고 있다"며 "피해자에게는 피해를 입증할 자료가 절박하게 필요하다"고 강조했습니다.대책위는 ▲ 피해 여성 거주인 심층 조사 결과 공개 ▲ 해당 중증장애인 시설 성폭력 사건 해결을 위한 범정부 대책위 구성 ▲ 입소 장애인 전원 탈시설 지원 및 지역 사회 자립 지원 ▲ 시설 폐쇄 및 법인 설립 허가 취소 행정 처분 등 8가지 요구 사항을 제시했습니다.경찰은 시설장 A 씨를 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로 입건해 수사 중입니다.경찰은 최근 인천 강화군으로부터 제출받은 심층 조사 보고서를 바탕으로 추가 피해자들에 대해서도 조사를 확대할 방침입니다.이 보고서에는 여성 장애인 17명 전원과 퇴소자 2명 등 19명이 A 씨에게 당한 성폭행 등 성적 피해 내용을 진술한 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)