스마트폰 '알몸 이미지합성' AI앱 활개…"1천700억 원 수익"

▲ 애플과 구글 로고

스마트폰 앱 장터에서 알몸 이미지를 합성해 주는 인공지능(AI) 앱이 버젓이 등록된 것으로 나타났습니다.비영리 감시단체 '기술투명성프로젝트'(TTP)는 27일(현지시간) 발표한 보고서에서 애플 앱스토어와 구글플레이 스토어에서 이와 같은 앱을 각각 47건과 55건 발견했다고 밝혔습니다.애플과 구글은 자사 앱 장터에 성적인 콘텐츠나 타인을 비하·객체화하는 앱을 금지하는 정책을 두고 있으나, 이와 같은 여과 기능이 제대로 작동하지 않은 것입니다.문제가 된 앱들은 전 세계적으로 7억 500만 회 이상 내려받아졌으며, 예상 수익은 1억 1천700만 달러(약 1천700억 원)에 달하는 것으로 분석됐습니다.애플과 구글은 앱 개발자 수익의 최대 30%를 가져가므로, 양사가 실제 이와 같은 앱을 방치함으로써 직접적인 이익을 얻고 있다고 TTP는 비판했습니다.이들 앱은 AI 기술을 이용해 사진 속 인물을 나신, 비키니 수영복 차림 등 선정적인 모습으로 변환하거나 다른 성적 이미지에 얼굴을 합성하는 '딥페이크'(AI 조작 영상) 기능을 제공했습니다.상당수 앱은 오락용으로 이미지 합성 기능을 제공하거나, 다양한 의상을 가상으로 착용할 수 있는 'AI 피팅룸' 앱으로 홍보했습니다.일부 앱은 외설스럽거나 다른 사람을 불쾌하게 할 수 있는 콘텐츠 생성을 금지한다는 약관을 설정해두고 있으면서도 실제 앱 사용 과정에서는 성적인 이미지의 생성에 별다른 제지를 하지 않은 반면, 다른 앱들은 아예 '옷 찢기'나 '엉덩이 흔들기' 등 선정적인 영상 서식을 제공하기도 했습니다.TTP는 또 중국 기반 앱들은 사용자 데이터가 중국 내 서버에 저장된다고 밝혀 개인정보 보호와 보안 관련 문제도 야기된다고 지적했습니다.이와 관련해 애플 대변인은 미 경제방송 CNBC에 "TTP가 지적한 앱 중 28건을 삭제 조치했고 개발자들에게 정책 위반 시 퇴출당할 수 있다고 경고했다"고 답했습니다.구글 대변인도 보고서에 언급된 앱들을 정책 위반으로 사용 중지시켰다고 밝혔으나 조치 대상 앱 수는 공개하지 않았습니다.최근 일론 머스크의 AI 기업 xAI의 '그록'(Grok)이 비키니 차림 등 성적 이미지를 합성해 각국 정부에서 조사 대상이 되는 등 논란이 일고 있습니다.