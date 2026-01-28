"올리브영에 이어 이것도 베꼈나"…중국서 등장한 정체

얼마 전 중국에서 우리나라 올리브영을 그대로 베낀 브랜드가 등장했다고 전해드린 적이 있는데요. 이번에는 유명 베이커리를 그대로 따라했다고요?



네, 서경덕 성신여대 교수는 최근 자신의 SNS에 중국 현지에서 추가로 제보받은 내용들을 공개했는데요.



서 교수는 중국 상하이 중심가에 한국의 유명 베이커리 브랜드를 모방한 '뉴욕 베이글스 뮤지엄'이 버젓이 영업 중이라고 밝혔습니다.



해당 매장은 한국 관광객들이 많이 찾는 상하이 신천지 일대 상해 임시정부청사 바로 맞은편에 위치해서 한국 관광객들의 눈살을 찌푸리게 했다는 것인데요.



서 교수는 매장의 인테리어와 메뉴 구성 , 포장지 디자인까지 유사해서 누가 봐도 한국의 유명 베이커리 브랜드를 그대로 따라한 수준이라고 지적했습니다.



조사 결과 이 매장은 상하이뿐만 아니라 베이징과 쑤저우 등 중국의 다른 도시에서도 이미 여러 곳에서 운영 중인 것으로 파악됐습니다.



서 교수는 '한국 브랜드 가치가 높아진 틈을 타서 한국 매장인 것처럼 소비자를 속이려는 전형적인 모방 전략'이라고 지적하면서 '정부 차원의 지식재산권 보호 협력과 또 현지의 법 집행기관의 연계가 시급하다'고 강조했습니다.



(화면출처 : 서경덕 교수 페이스북)