김건희 오늘 '운명의 날'…'3대 의혹' 1심 선고 생중계

김덕현 기자
작성 2026.01.28 00:49
<앵커>

특검팀이 징역 15년을 구형한 김건희 여사의 1심 선고 결과가 오늘(28일) 나옵니다. 김 여사를 둘러싼 각종 의혹에 대한 법원의 첫 판단이 나오는 건데, 재판 상황은 실시간으로 생중계됩니다.

김덕현 기자의 보도입니다.

<기자>

서울중앙지법은 오늘 오후 2시 10분, 김건희 여사에 대한 1심 선고 공판을 진행합니다.

지난해 8월 특검이 김 여사를 구속기소한 지 다섯 달 만입니다.

오늘 법원 판단이 내려지는 김 여사의 혐의는 크게 3가지입니다.

김 여사는 우선, 지난 2010년 10월부터 2년 2개월 동안 도이치모터스 주가 조작에 가담해 8억 1천만 원 상당의 부당이득을 취득했다는 혐의를 받습니다.

특검팀은 김 여사가 통일교 측으로부터 샤넬 백과 그라프 목걸이 등 8천만 원 상당의 금품을 받았다는 알선수재 혐의도 적용했습니다.

또, 김 여사가 윤석열 전 대통령과 함께 명태균 씨로부터 무상으로 2억 7천만 원 상당의 여론조사 결과를 받은 정치자금법 위반 혐의도 포함됐습니다.

특검팀은 지난달 결심공판에서 사익을 추구한 김 여사가 심각한 범법 행위를 했는데도 반성하는 태도도 보이지 않았다며, 징역 15년에 벌금 20억 원, 추징금 9억여 원을 구형했습니다.

오늘 재판부가 유죄를 선고하면, 김 여사는 전, 현직 영부인 가운데 헌정사상 처음으로 법적 단죄를 받게 됩니다.

재판부는 사회적 관심도 등을 고려해 김 여사의 선고 과정에 대한 실시간 방송 중계를 허용했습니다.

김 여사의 선고가 끝난 뒤엔, 통일교 현안 청탁과 함께 1억 원을 받은 혐의로 기소된 권성동 국민의힘 의원과, 김 여사에게 금품을 제공하고 통일교 자금을 횡령한 혐의 등을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 선고 공판도 열릴 예정입니다.
