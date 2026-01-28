"행정조치 있어야 발효…차분하게 대응하겠다"

<앵커>



청와대는 긴급회의를 열고, 대응책을 논의했습니다. 실제로 미국의 관세가 인상되려면 미국 정부의 행정조치가 뒤따라야 하는 만큼, 우리 정부의 이행 의지를 미국 측에 전달하면서 차분하게 대응하겠다고 밝혔습니다.



강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



어제(27일) 오전 10시쯤, 청와대에선 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장의 주재로 대미통상현안 점검 회의가 열렸습니다.



청와대와 정부에서 외교, 통상 분야의 주요 참모들이 참석했고, 방위산업 특사로 캐나다를 방문 중인 강훈식 청와대 비서실장과 김정관 산업통상부 장관도 유선으로 참석했습니다.



회의 참석자들은 트럼프 대통령의 의도를 분석하면서 앞으로 대응 계획을 논의하는 한편, 관세협상 후속조치로서 지난해 11월 국회에 발의된 대미투자특별법도 점검했습니다.



회의가 끝난 낮 12시 10분쯤, 청와대는 관세인상은 미 연방정부의 관보게재 등 행정조치가 있어야 발효되는 만큼, 우리 정부의 한미 관세합의 이행 의지를 미 측에 전달하고 차분하게 대응해 나갈 계획이라고 언론에 밝혔습니다.



트럼프 대통령의 SNS 메시지가 즉각적인 관세 인상 조치를 의미하는 건 아니라고 판단하고, 미국 측 의도와 배경을 파악한 뒤 신중하게 대응하겠단 방침을 세운 걸로 풀이됩니다.



방산 특사로 캐나다에 간 한미 관세협상의 우리 측 대표, 김정관 산업장관은 미국에서 러트닉 상무장관을 만날 계획입니다.



[김남준/청와대 대변인 : 김정관 산업부장관이 캐나다 일정 종료하는 대로 미국 방문해서 러트닉 상무장관 만날 예정이고요.]



여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국으로 가 그리어 미 무역대표부 대표와 협의에 나설 계획입니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 디자인 : 최진회)