"한국 국회 왜 승인 안하나, 관세 25%로 인상"

트럼프 미국 대통령이 우리나라 자동차와 의약품을 비롯해 15%로 합의했던 모든 관세를 25%로 올리겠다고 밝혔습니다. 한미 정상의 합의를 한국 국회가 승인하지 않아서라고 이유를 밝혔습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



트럼프 미 대통령이 자신의 소셜미디어에 올린 글입니다.



지난해 이재명 대통령과 양국을 위한 위대한 관세 협상 합의를 했는데 왜 한국 입법부, 즉 국회가 합의를 승인하지 않았느냐고 적었습니다.



그러면서 한국 입법부가 한미 간 합의를 지키지 않고 있어서, 한국산 자동차와 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 밝혔습니다.



다만, 구체적인 인상 시점은 밝히지 않았습니다.



트럼프가 문제 삼은 국회의 승인 건은 지난해 11월 26일 여당이 발의해 국회에 계류 중인 '대미투자특별법'을 말하는 걸로 보입니다.



관세 협상 타결 조건으로 약속한 3천500억 달러의 대미 투자를 실행하기 위해 기금 조성과 공사를 설립하는 등 법과 제도를 마련하는 법안입니다.



트럼프는 미국은 합의된 거래 내용에 맞춰 관세를 신속하게 인하해 왔다며 당연히 교역 파트너들도 똑같이 하기를 기대한다고 강조했습니다.



트럼프는 그동안 관세 압박으로 한국을 비롯해 여러 나라가 미국에 대규모 투자를 하도록 만들었다며 자랑해왔습니다.



[트럼프/미 대통령 (지난 21일) : 우리는 한국, 일본과 계약을 체결해 그 누구도 전에 본 적 없는 엄청난 금액의 돈을 벌어들이게 됐습니다.]



따라서 자신이 성과로 강조해 온 미국에 대한 투자가 더 빨리, 가시적으로 실행되도록 또다시 관세 압박에 나선 것으로 보입니다.



