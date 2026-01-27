뉴스
민희진 측, '뉴진스 탬퍼링' 의혹 관련 28일 기자회견 예고

SBS 뉴스
작성 2026.01.27 21:32 조회수
민희진 측, '뉴진스 탬퍼링' 의혹 관련 28일 기자회견 예고
민희진 전 어도어 대표 측이 이른바 '뉴진스 탬퍼링' 의혹과 관련해 공개 기자회견을 예고했다.

27일 민희진 전 대표의 소송대리인 법무법인 지암의 김선웅 변호사는 "오는 28일 서울 종로구 모처에서 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 대한 공개 기자회견을 진행할 예정"이라면서 "최근 어도어가 민 전 대표를 상대로 제기한 손해배상 소송과, 뉴진스 멤버 일부에 대한 계약 해지 및 손해배상 청구와 관련해 제기된 '탬퍼링' 의혹의 실체를 설명하기 위해 기자회견을 연다."고 밝혔다.

다만 민 전 대표는 현장에 모습을 드러내지 않는다. 김 변호사는 "민 전 대표는 참석하지 않으며, 소송대리인과 사건 관계자 1인이 대신 참석해 입장을 밝힐 예정"이라고 전했다.

이번 기자회견은 어도어가 민 전 대표와 뉴진스 멤버 다니엘 및 가족을 상대로 제기한 대규모 손해배상 청구 소송과 맞물려 주목받고 있다. 앞서 어도어는 최근 민 전 대표와 뉴진스 멤버 다니엘, 다니엘의 가족 1인을 상대로 약 430억 원대의 손해배상 청구 소송을 제기했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
