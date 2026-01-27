'방중 예정' 영국 총리 "미국과 중국 중 택일 안해"

▲ 영국 키어 스타머 총리

키어 스타머 영국 총리가 현지시간 27일, 중국 방문에 앞서 미국과 중국 중 양자택일은 없을 것이라고 밝혔습니다.스타머 총리는 블룸버그통신과 한 인터뷰에서 최우방 미국과 관계를 양보하면서 중국과 관계 개선을 추구하는 것이냐는 질문에 "두 국가 중에 하나를 고르라는 요구를 종종 받는다. 미국과 무역 합의 당시엔 다들 미국과 유럽 사이 고르라고 했다"며 "나는 그런 선택은 안 한다"고 말했습니다.스타머 총리는 이날 밤 중국으로 향합니다.영국 총리의 중국 방문은 2018년 보수당 정부의 테리사 메이 총리가 마지막이었습니다.이번 방중은 스타머 정부의 실용주의 기조에 따라 투자 유치와 교역 확대로 영국 경제 활성화를 꾀한다는 취지이지만, 야권 등에서는 중국발 안보 우려가 해소되지 않았다는 점을 지적하고 있습니다.블룸버그 통신은 이달 중순 중국을 방문한 마크 카니 캐나다 총리가 시진핑 중국 국가주석과 정상회담하고 '새로운 전략적 동반자 관계'를 선언한 뒤 도널드 트럼프 미 대통령이 이를 이유로 캐나다 상품에 100% 관세를 부과하겠다고 경고한 부분을 짚었습니다.스타머 총리는 영·중 정상회담이 꼭 트럼프 대통령을 화나게 하거나 영·미 관계를 해치는 것은 아니라면서, 지난주 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 카니 총리와 같이 강대국에 맞서 더 작은 나라들의 단결을 촉구하는 메시지를 보내려는 것도 아니라고 강조했습니다.중국발 안보 우려에 대해선 "그들(영국 대표단)은 기회가 있다는 걸 이해한다"며 "그렇다고 국가 안보에 타협한다는 게 아니라 그 정반대"라고 답했습니다.스타머 총리는 기업과 대학, 문화기관 대표 60여 명과 함께 베이징과 상하이를 방문합니다.최근 트럼프 대통령의 그린란드 관련 관세 위협, 북대서양조약기구(NATO·나토) 아프가니스탄 파병 폄하 발언을 놓고 충돌한 것과 관련해 스타머 총리는 트럼프 대통령과 관계가 '성숙하다'면서 지난 주말에도 트럼프 대통령과 전화 통화하면서 우크라이나 문제를 논의했다고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)