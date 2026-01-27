"중증도 분류 없어 사상자 늘어"…첫 수사 의뢰

<앵커>



저희가 어제(26일) 전해 드린 대로, 이태원 참사 특별조사위원회가 당시 현장 지휘부에 대해 재수사를 의뢰했습니다. 특조위는 참사 당시 피해자들의 부상 정도가 제대로 분류되지 않아 사상자가 늘었다고 밝혔습니다.



김민준 기자의 보도입니다.



<기자>



10·29 이태원 참사 특별조사위원회는 참사 당시 현장 소방 지휘부였던 최성범 전 용산소방서장과 이봉학 전 현장지휘팀장을 업무상 과실치사상과 직무유기 혐의로 수사 의뢰했습니다.



재작년 이들의 불기소 처분에 대한 재수사 요청입니다.



특조위는 그러면서 재난 현장이 혼란스러울수록 구조를 위한 지휘와 통제가 제대로 작동해야 한다고 강조했습니다.



[송기춘/10·29 이태원 참사 특별조사위원회 위원장 : 과거 단죄 목적이 아니라 지휘와 통제가 언제 어떻게 작용해야 되는지에 대한 책임 기준을 분명히 하기 위한 과정입니다.]



특조위는 새롭게 확보한 무전 녹취와 상황일지, CCTV 영상 등을 통해 이들이 당시 근무지를 이탈하거나 현장에 지연 도착한 정황이 있었다고 밝혔습니다.



이 때문에 참사 당시 피해자들의 중증도 분류가 제대로 이뤄지지 않아 사상자 수가 늘어났다고 지적했습니다.



[송기춘/10·29 이태원참사 특별조사위원회 위원장 : 이미 사망한 환자에게 심폐소생술이 반복되는 동안 생존 가능성이 있는 중증 환자들의 이송이 지연되거나 체계 없이 이루어진 정황이 (확인됐습니다.)]



참사 현장에 신속하게 꾸려져야 할 긴급구조통제단 가동이 지연되는 등 지휘 통솔 체계가 없었다는 점도 인명 피해를 키운 원인으로 지목됐습니다.



다만 희생자 스마트워치에서 상당 기간 심박수 반응이 있었다는 유족 주장에 대해서는 "증거 능력에 대한 결론이 나지 않았다"고 설명했습니다.



검경 합동 수사팀은 오늘 오후 특조위로부터 수사 요청서를 제출받으면서 관련 수사에 착수했습니다.



