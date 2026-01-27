승인 미루는 유럽 보고 불안?…압박 배경은

<앵커>



트럼프 대통령이 또다시 관세 압박에 나선 배경, 이번에는 워싱턴을 연결해 더 자세히 알아보겠습니다.



이한석 특파원, 관세 협정에 대한 트럼프 대통령의 불안감이 반영됐을 수 있다고요?



<기자>



네, 대표적인 게 EU와 맺은 무역협정입니다.



유럽의회에서 협정을 승인을 미루고 있습니다.



그린란드를 갖겠다고 트럼프가 유럽국가들을 관세로 압박했었기 때문에 유럽의회에서는 트럼프와 한 관세 협정은 근본적으로 못 믿겠다, 이런 반대 기류가 생긴 겁니다.



유럽 의회 비준이 안 되면 미국은 유럽에서 받기로 한 6천억 달러, 우리 돈 869조 원의 투자금 못 받습니다.



그래서 비슷하게 국회 후속 조치가 아직 안 된 한국을 일단 압박하고, 다음은 유럽일 거란 전망도 나옵니다.



약속이 늦으면 가차 없다는 본보기를 전 세계에 보여주려는 것 아니냐, 외신들은 분석하고 있습니다.



여기에 트럼프 대통령이 이번에 직접 언급한 건 아닙니다만, 미 의회와 재계에서 한국의 정보통신망법과 온라인플랫폼규제가 미국 빅테크 기업 견제용이다, 이렇게 비판해 왔죠.



지난 23일에는 벤스 부통령이 김민석 총리에게 쿠팡 건을 묻기도 했습니다.



따라서 이런 현안들도 함께 문제 삼으려는 수순 아니냐, 이런 전망도 나옵니다.



<앵커>



그럼 트럼프 대통령이 이 글을 올린 이후에, 미국 쪽의 추가적인 움직임은 없습니까?



<기자>



네, 일단 SNS를 통한 구두 압박만 한 상태입니다.



트럼프 대통령은 이런 식으로 SNS에 일종의 폭탄발언을 올려서, 상대국을 흔들어서 원하는 걸 얻어왔습니다.



중국과 밀착 행보를 보인 캐나다한테도 그랬고, 그린란드 건에서도 마찬가지였습니다.



따라서 '예측 불확실성'을 무기로 삼고 있다, 이런 분석도 나옵니다.



<앵커>



그리고, 미국 내부 상황과도 관련 있다는 분석이 나오는군요?



<기자>



트럼프 대통령은 관세 협상의 성과를 자랑스러워합니다만 대미 투자금은 아직 지갑에 채워지지 않았습니다.



그런데 트럼프의 관세 정책의 운명이 걸린 대법원 판결 앞두고 있습니다.



위법하단 결과가 나오면 관세가 일단 무효화되고, 트럼프 행정부는 반환 소송에 휩싸일 수 있는 겁니다.



그래서 그전에 상대국이 미국에 약속한 투자를 할 수밖에 없도록 후속 조치를 완료하게 하고, 이를 통해서 미 연방 대법원에도 불리한 판결을 못 내도록 압박하는 효과를 노린 걸 수 있습니다.



올해 11월 중간선거를 앞두고 떨어지는 지지율에 손에 잡히지 않는 관세 정책의 성과, 이르면 2월 말 나올 대법원 판결 변수, 이런 배경에 둘러싸인 트럼프 대통령 조급함도 느껴집니다.



