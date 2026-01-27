김 총리, 정청래 '합당 제안'에 "난 통합론자…이 시점 그런 방식 논란"

▲ 김민석 국무총리가 27일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(27일) 더불어민주당 정청래 대표가 전격적으로 제안한 민주당과 조국혁신당의 합당 문제와 관련, "나는 오래된 원칙적인 민주 대통합론자"라고 말했습니다.김 총리는 오늘 공개된 유튜브 삼프로TV 인터뷰에서 진행자가 정 대표의 합당 제안을 사전에 알고 있었느냐고 묻자 "그날 그런 방식으로 발표될 것이라는 점은 몰랐다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "나는 원래부터 조국혁신당이 민주당과 다른 정당으로 딱 존재해야 할 만큼의 차별성을 잘 발견 못하는 사람"이라면서도 "이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란이 되고 있지 않나. 추진 방식이나 시기가 실제로 잘 결과를 만들어내는 것이었냐에 대해 여러 의견이 있는 상태"라고 언급했습니다.이어 "큰 틀에 있어서 잘되도록 풀어가는 방향으로 (사안을) 보는 것이 좋다고 생각한다"고 강조했습니다.김 총리의 이런 발언은 혁신당과의 통합 자체는 원칙적으로 찬성하지만 정 대표의 제안 시점과 방식으로 인한 논란이 오히려 통합을 어렵게 할 수 있는 만큼 수습을 잘해야 한다는 취지로 풀이됩니다.그는 8월 전당대회를 앞두고 당에 복귀, 정 대표와 차기 당 대표 자리를 놓고 경쟁할 수 있다는 관측이 많은 상태입니다.이에 대해 김 총리는 인터뷰에서 "민주당의 당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다"면서도 "세상(일)이 욕심을 낸다고 되는 것이 아니라는 점은 안다. 욕망의 정치로 뭔가를 풀려고 하지 않는 편"이라고 말을 아꼈습니다.다만 서울시장 선거 차출 가능성에 대해 불출마 입장을 재확인했습니다.김 총리는 또 정 대표가 주요 정책에서 이재명 대통령과 엇박자를 보인다는 일각의 지적과 맞물린 '당청 갈등' 가능성에 대해선 "문제를 푸는 스타일 정도의 차이"라며 "과도한 프레임"이라고 규정했습니다.그는 이재명 대통령이 최근 '다주택자 양도소득세 중과 유예 조치'의 종료를 강조한 점에 대해 "정상적이지 않은 '유예 계속'을 하지 않는 것과 기존 세제의 틀과 세율을 바꾸는 것은 다르다"며 "세제 개편은 신중하게 하더라도 '또 봐주겠지'라는 (인식은) 정리하는 것이 맞지 않나 생각한다"고 강조했습니다.또 최근 주식 시장 강세에 대해선 "정부 여당이 증시 정상화에, 불공정거래 척결에 신경 쓰고 있다"며 "(향후) 약간의 기술적 등락은 있을 수 있겠지만, 큰 틀에서는 바닥을 다지며 올라가는 것이 아닌가 생각한다"고 낙관했습니다.이밖에 김 총리는 자신이 최근 방미해 JD 밴스 부통령을 만난 것과 관련, "밴스 부통령을 만나 핫라인을 구축하는 것이 제일 큰 목적이었고, 관세 협상 타결 이후 이행이 지연되는 것을 챙기고자 했다"며 "41년 만의 국무총리 단독 방미였는데 외교부도 새 역사를 썼다고 하더라"고 돌아봤습니다.김 총리의 이번 인터뷰는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대한 관세 인상 방침을 밝히기 전인 전날 녹화됐습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)