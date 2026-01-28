뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 입에 담기 힘든 욕설과 희롱…피해자는 '버츄얼 BJ', 경찰 판단은? (D리포트)

SBS 뉴스
작성 2026.01.28 10:09 조회수
PIP 닫기
2021년부터 유명 온라인 플랫폼에서 개인방송을 해온 A 씨.

A 씨는 '버츄얼 BJ'입니다.

버츄얼 BJ는 실제 얼굴이 아닌 컴퓨터 그래픽으로 표정과 동작을 실시간 추적해 방송을 하는 가상 캐릭터 방송인입니다.

게임과 음악 분야 등에서 주로 활동합니다.

A 씨가 버츄얼 BJ로 활동하며 힘들었던 건 자신을 향한 댓글입니다.

온라인 커뮤니티에선 입에 담기 힘든 욕설과 성희롱이 이어졌습니다.

A 씨는 지난해 11월 이 같은 게시물을 작성한 5명을 모욕과 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했습니다.

경찰이 수사에 착수한 가운데, 피해자인 버츄얼 캐릭터의 특정성 여부가 쟁점이 되고 있습니다.

욕설과 성희롱 등이 아바타에 대한 것인지, 아바타를 운영하는 A 씨에 대한 것인지 불분명하기 때문입니다.

경찰은 모욕죄 성립이 될 수 있다고 보고 있습니다.

아바타가 단순한 가상 이미지가 아닌 사용자의 자기표현과 정체성을 표현하는 수단으로 기능하고, 주변 사람이 해당 아바타가 A 씨임을 알고 있었다면 피해자 특정이 가능하다고 보는 겁니다.

[이규석/강원경찰청 수사심사관 : 관련 법리나 유사한 판례를 찾아보니까 지인들이나 가족들이 그 아바타가 아닌 실제 운영하는 사람을 아는 사람이 그걸(아바타를) 봤을 때 그러면 실제 운영자가 특정이 되기 때문에 충분히 모욕죄 가능성이 있다.]

온라인 환경이 급변하고 관련한 신종 범죄가 늘어날 가능성이 커지면서 경찰도 관련 대응을 강화하고 있습니다.

청 내에 법리 검토 등을 지원하는 수사지휘지원팀을 지난해 신설했습니다.

[황준식/강원경찰청 수사심의계장 : (법리 검토를) 의뢰하는 건수도 좀 많이 증가되고 있고요. 검토한 것을 토대로 해서 향후 수사 방향을 좀 설정하는 데 도움이 되고.]

경찰은 피해자 특정성을 증명할 수 있는 자료를 수집하는 등 수사를 이어가고 있습니다.

(취재 : 모재성 G1 방송, 영상취재 : 손영오 G1 방송, 디자인 : 이민석 G1 방송, 제작 : 디지털뉴스부)

G1 모재성
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지