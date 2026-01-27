뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

산림청, 산불재난 국가위기경보 '경계' 단계 발령

이종훈 기자
작성 2026.01.27 18:09 조회수
산림청, 산불재난 국가위기경보 '경계' 단계 발령
▲ 1월 22일 전남 광양시 옥곡면에서 소방헬기가 산불 진화 작업하고 있다.

산림청은 오늘(27일) 오후 5시를 기해 부산·대구·울산·경북·경남의 모든 시군구와 강원 강릉·동해·삼척·속초·고성·양양·태백·정선·홍천 등 9개 시군에 산불재난 국가위기경보를 '주의'에서 '경계' 단계로 상향했다고 밝혔습니다.

최근 동해안 지역을 중심으로 장기간 건조특보가 발효 중인 상황으로, 지난 20일부터 26일까지 일주일 동안 전국적으로 21건의 산불이 발생하는 등 산불 발생과 확산 위험이 증가함에 따른 것입니다.

지난 21일에는 전남 광양시와 부산 기장군에서 10㏊ 이상의 큰 산불이 동시에 발생해 이틀간 진화헬기 63대, 진화인력 1천860명이 산불 진화에 투입된 바 있습니다.

산불재난 국가위기경보가 경계 단계로 상향됨에 따라 해당 기관에서는 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기시키고, 산불 발생 취약 지역에 감시 인력을 증원하는 등 산불 대비 태세를 더욱 강화해야 합니다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 "2004년 국가위기경보 4단계 체계 도입 이후 1월에 경계 단계가 발령된 것은 처음 있는 일"이라며 "그만큼 산불 위험이 큰 상황으로 국민 여러분 모두가 상황의 엄중함을 인식해 주시고, 산림 및 인접 지역에서 흡연·불법소각 등 위법 행위를 삼가시기를 바란다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이종훈 기자 사진
이종훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지