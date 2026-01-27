고 이해찬 계승 자임하나…나란히 상주 자리 지킨 김민석·정청래·조국

▲ 27일 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 김민석 국무총리(왼쪽부터), 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 김부겸 전 국무총리가 조문객을 맞이하고 있다

고(故) 이해찬 전 국무총리의 기관·사회장이 오늘(27일) 시작된 가운데 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표가 나란히 상주를 자처하며 조문객을 맞아 정치권의 눈길을 끌고 있습니다.김 총리, 정·조 대표는 오늘 오전 인천국제공항을 찾아 베트남에서 국내로 운구된 고인의 관을 영접했습니다.이후 상임 장례위원장인 김 총리, 정당 상임 공동 장례위원장인 정 대표는 빈소가 차려진 서울대병원 장례식장으로 곧장 향했습니다.이들은 빈소에서 나란히 고인의 영정에 헌화했으며 이후 상주 자리에 서서 조문객을 받았습니다.조 대표도 오늘 오후 빈소를 찾았으며 이후 세 사람은 김부겸 전 총리 등과 함께 상주 자리를 지켰습니다.김 총리, 정·조 대표 3명이 상주를 자처한 것은 정부와 각 당의 역할, 과거 인연 등을 두루 고려한 것으로 보입니다.정치권에서는 여기에 더해 이재명 대통령이 "민주주의 역사의 큰 스승"이라고 평가한 고인이 민주당의 대부로서 가진 상징성과 정치적 영향력을 주목하는 모습입니다.공교롭게도 세 사람이 한자리에 선 것은 고인이 별세하기 직전 정 대표가 전격적으로 혁신당과의 '합당 제안' 카드를 던진 이후 처음입니다.6·3 지방선거와 8월 민주당 전당대회로 이어지는 국면에서 불쑥 나온 합당 카드의 향배에 따라 이들의 희비가 교차할 수 있다는 분석이 나온 상태입니다.이런 상황에서 세 사람이 나란히 상주 역할에 나서면서 일각에서는 '무언의 계승자' 경쟁에 나선 것 아니냐는 해석도 나옵니다.고인이 김대중 전 대통령과 함께 정치를 시작한 뒤 노무현 전 대통령, 문재인 전 대통령, 이 대통령에 이르기까지 민주 진영 정부의 집권 때마다 중심부에서 역할을 한 인물인 만큼 고인의 정치적 유산을 계승하는 적임자로 자리매김하려는 게 아니냐는 의미입니다.앞서 고인의 서울대 사회학과 후배인 김 총리는 이 전 총리가 별세하자 "같은 대학의 같은 과 후배이기도 했던 제게 선거와 원칙을 가르쳐주셨다"며 "'형님'이라고 불렀던 각별함이 마음 깊이 있다"며 개인적 인연을 부각하기도 했습니다.반면 정 대표는 "고인의 뜻을 받들겠다"며 "미완의 숙제를 결코 외면하지 않고 중단 없는 개혁과 한반도 평화의 길을 반드시 열겠다"고 말하며 '전광석화 개혁 속도전'을 다짐했습니다.조 대표는 고인이 민주당 대표 당시 벌어졌던 이른바 '조국 사태'를 거론하며 " 2019년 제가 독화살을 맞던 시간, 단호한 어조로 사태의 본질을 말씀하시며 흔들리지 말고 마음 굳게 먹으라고 당부하셨다"며 "꽉 잡아주시던 그 손을 잊지 못한다"고 회상했습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)