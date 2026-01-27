고 이해찬 계승 자임하나…나란히 상주 자리 지킨 김민석·정청래·조국

▲ 27일 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 김민석 국무총리(왼쪽부터), 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표, 김부겸 전 국무총리가 조문객을 맞이하고 있다
고(故) 이해찬 전 국무총리의 기관·사회장이 오늘(27일) 시작된 가운데 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표, 조국혁신당 조국 대표가 나란히 상주를 자처하며 조문객을 맞아 정치권의 눈길을 끌고 있습니다.
김 총리, 정·조 대표는 오늘 오전 인천국제공항을 찾아 베트남에서 국내로 운구된 고인의 관을 영접했습니다.
이후 상임 장례위원장인 김 총리, 정당 상임 공동 장례위원장인 정 대표는 빈소가 차려진 서울대병원 장례식장으로 곧장 향했습니다.
이들은 빈소에서 나란히 고인의 영정에 헌화했으며 이후 상주 자리에 서서 조문객을 받았습니다.
조 대표도 오늘 오후 빈소를 찾았으며 이후 세 사람은 김부겸 전 총리 등과 함께 상주 자리를 지켰습니다.
김 총리, 정·조 대표 3명이 상주를 자처한 것은 정부와 각 당의 역할, 과거 인연 등을 두루 고려한 것으로 보입니다.
정치권에서는 여기에 더해 이재명 대통령이 "민주주의 역사의 큰 스승"이라고 평가한 고인이 민주당의 대부로서 가진 상징성과 정치적 영향력을 주목하는 모습입니다.
공교롭게도 세 사람이 한자리에 선 것은 고인이 별세하기 직전 정 대표가 전격적으로 혁신당과의 '합당 제안' 카드를 던진 이후 처음입니다.
6·3 지방선거와 8월 민주당 전당대회로 이어지는 국면에서 불쑥 나온 합당 카드의 향배에 따라 이들의 희비가 교차할 수 있다는 분석이 나온 상태입니다.
이런 상황에서 세 사람이 나란히 상주 역할에 나서면서 일각에서는 '무언의 계승자' 경쟁에 나선 것 아니냐는 해석도 나옵니다.
고인이 김대중 전 대통령과 함께 정치를 시작한 뒤 노무현 전 대통령, 문재인 전 대통령, 이 대통령에 이르기까지 민주 진영 정부의 집권 때마다 중심부에서 역할을 한 인물인 만큼 고인의 정치적 유산을 계승하는 적임자로 자리매김하려는 게 아니냐는 의미입니다.
앞서 고인의 서울대 사회학과 후배인 김 총리는 이 전 총리가 별세하자 "같은 대학의 같은 과 후배이기도 했던 제게 선거와 원칙을 가르쳐주셨다"며 "'형님'이라고 불렀던 각별함이 마음 깊이 있다"며 개인적 인연을 부각하기도 했습니다.
반면 정 대표는 "고인의 뜻을 받들겠다"며 "미완의 숙제를 결코 외면하지 않고 중단 없는 개혁과 한반도 평화의 길을 반드시 열겠다"고 말하며 '전광석화 개혁 속도전'을 다짐했습니다.
조 대표는 고인이 민주당 대표 당시 벌어졌던 이른바 '조국 사태'를 거론하며 " 2019년 제가 독화살을 맞던 시간, 단호한 어조로 사태의 본질을 말씀하시며 흔들리지 말고 마음 굳게 먹으라고 당부하셨다"며 "꽉 잡아주시던 그 손을 잊지 못한다"고 회상했습니다.
(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)
